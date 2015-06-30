为何希腊危机不会重创美国经济？

如果五年前，希腊债务危机导致希腊退出欧元区，那么那时将会引发一场全球范围内的连锁反应，而美国经济脆弱的复苏也将会受到严重冲击。但是，现在希腊债务引发的乱局不太可能对美国经济造成严重影响。

自2010年以来，很多都发生了变化。如今希腊的大部分国债是由IMF、欧洲央行、欧元区国家政府持有，而非私营银行持有，这将会限制希腊违约对外界的影响。

富国银行的高级经济学家Sam Bullard表示，“现在有更多用以限制希腊违约影响的防御机制。”

另外，美国现在的经济比2010年时更加强健。虽然欧盟是美国最大的贸易伙伴之一，但是美国对希腊的出口仅占美国总出口的0.5%，这仅是美国对爱尔兰出口的十分之一。

分析师表示，比希腊危机更大的威胁是中国经济前景的不确定性。中国股市已连续两周大幅下挫，周一又出现较大幅度的下跌。人们希望中国央行周末降息降准能够支撑中国经济，以及平稳股市。虽然周二中国股市出现大幅反弹，但是能否走稳还有待观察。

然而，希腊债务危机周一让美国股市承压。上周末，希腊政府与国际债权人之间的谈判破裂，希腊决定举行全民公投。

希腊银行与股票市场也暂时关闭，政府还对ATM取款额度进行限制。希腊一位官员还表示，希腊周二不会偿还IMF的到期债务，这意味着希腊政府将违约。

现在仍不确定希腊是否真的会被迫退出欧元区，尽管一位欧盟官员警告称，周日的公投结果若为“NO”，那么欧洲也会说“NO”。

道琼斯指数周一下挫逾300点，因投资者纷纷抛售风险较高资产。投资者也对中国股市持续下挫，以及希腊或出现违约感到担忧。

金融市场动荡如果持续，那么美联储可能被迫推迟加息。市场普遍预计美联储将于9月加息，但是如果投资者仍然惊慌，那么加息时间或被推迟。

大和资本市场美国公司的首席经济学家Michael Moran表示，“最大的影响将是市场动荡”。

上周五美联储副主席杜德利称希腊危机为“一张万能牌”（不确定因素）。几周前，美联储主席耶伦曾表示，希腊危机的溢出效应将会影响美联储的经济与加息前瞻。

溢出效应或包括，美国出口疲软，特别是在美元进一步走强的情况下。出口下滑是拖累美国第一季度经济下滑0.2%的因素之一。