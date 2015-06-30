希腊“核爆”前市场巨震 欧元为何现史上最大反转？

希腊距离违约不到一天，金融市场届时可能将面临一个从未有过的局面。事实上，希腊宣布资本管制以及退欧可能性激增已经令市场大幅动荡。欧元/美元周一亚市早盘大幅跳空低开，一度暴跌近2%，但随后却“神奇反转”，最终日内收高近1%，成为欧元史上最强劲的日内反转表现。一些机构对这次大反弹纷纷作出解读，但多数分析师普遍认为，欧元后市下行压力依然较大，隔夜反弹可能只是一个“烟雾弹”。

一希腊官员称，希腊将无法偿还周二(6月30日)到期的国际货币基金组织(IMF)的17.7亿美元贷款，此前希腊的欧洲盟国拒绝延长信贷额度。

希腊总理齐普拉斯(Alex Tsipras)宣布银行放假等资本管制措施，以防止银行因大规模挤提而崩溃。

欧元/美元周一亚市盘初因此大跌，一度低见1.0956，但汇价随后展开反弹，纽约尾盘汇价大涨上扬约0.70%，报1.1239。

事实上，这是欧元历史上单日最大的反转表现。欧元此前最抢眼的反转表现出现在2009年1月23日，当时欧元/美元一度暴跌1.70%，但随后反弹，当日最终微幅收高0.04%。

希腊与国际债权人上周末谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。希腊计划周日就救助议题举行公投。

评级机构标准普尔(S&P)将希腊主权债信评级在垃圾区域进一步调降一个级距至“CCC-”，称希腊脱离欧元区的几率为50%。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)首席分析师Marc Chandler表示，欧元/美元周一出现历史性反转，这只是短线投资者对希腊可能退欧的初步恐慌情绪得到缓解的缘故。

他说道：“大量中长线投资者本周将作壁上观。”但Chandler表示，因公投近在眼前，投资者不应改变他们的头寸，市场的基本面并未改变。

他说道：“假如你认为美联储(FED)将于9于加息，那么就像往常那样。”

荷兰合作银行(Rabobank)高级汇市策略师Jane Foley认为，对希腊局势的担忧令欧元作为套息交易融资货币的吸引力降低，因此提振了欧元。

在套息交易中，投资人在波动性较低的市场借入欧元，之后卖出，并买入较高收益货币。

根据汇市策略师的描述，周一交投有序，投资人显示出对欧元的担忧程度不高。Foley表示，部分投资人投入避险德债显示他们没有全面撤出欧洲资产。

法国巴黎银行(BNP Paribas)认为，欧元/美元周一的表现说明欧元作为融资货币的平仓压力持续大过希腊退欧风险所带来的负面影响。

该行预计之后欧元受到希腊的影响将会增加。法巴认为，如果欧元区边缘国家的收益率继续显示出受到希腊影响的迹象，欧洲央行(ECB)可能将向市场发出愿意加速资产购买的信号。

法国巴黎银行并称，成功限制和降低希腊的风险可能为欧元带来负面影响，原因在于复苏会让市场重新用欧元作为融资货币建仓。

DailyFX周一撰文称，对于欧元的上涨，也许可以从两个角度进行解读。其一是，希腊退欧对欧元而言，长期来看并非利空。其次，希腊退欧对全球的风险偏好可能反而对欧元起到支撑作用，一方面，因要应对希腊退欧的情绪冲击，美联储可能会推迟加息以扩大金融市场的稳定性；另一方面，在欧元区内部，希腊退欧的直接影响是储户将银行中的欧元取出而储备现金，这无疑将减少欧元区的流动性，增加欧元的现金价值，从这个角度来进行考虑，这简直形同于加息。

Amherst Pierpont Securities LLC策略师Robert Sinche表示：“从没有发生什么的角度而不是发生了什么的角度来看，周一是相当有趣的一天，希腊问题并不是那么重要，欧洲央行如果选择出手，就有稳定欧元区其它国家形势的能力。”

此外，瑞士央行(SNB)干预也提振了欧元。周一纽约尾盘，瑞郎兑欧元升0.10%，报1.0415瑞郎，瑞士央行证实已入市干预后，瑞郎从四周高位1.0315瑞郎回落。

市场动荡之际如何交易？

随着希腊危机加剧，全球市场被浓重的不确定性和混乱所笼罩。在此之际，分析师们针对投资者应该如何在动荡之际进行投资纷纷给出建议。

谈判破裂已将欧盟和欧元区推入未知领域。雅典股票交易所周一休市，希腊的银行也停业，其他金融市场则受到希腊脱欧的担忧打压而下挫。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数周一大跌逾4%，银行类股重挫5.84%。美股道指也重挫近2%，西班牙、意大利、葡萄牙以及希腊国债收益率纷纷跳涨。

西班牙10期国债收益率一度触及2.28%。上周该收益率曾攀升至2.41%，创下去年8月以来的最高点。

路透周一针对逾70位经济分析师和交易员进行的调查显示，受访者认为希腊离开欧元区的可能性为45%，高于一周前的30%。

道明证券(TD Securities)全球战略主管Richard Kelly表示：“我认为你应该在现在最糟糕的时刻尝试建仓。”

随着希腊形势不确定性加剧，策略师建议做空欧元，加快买进避险资产黄金以及欧元区二线国债如西班牙和葡萄牙两国的国债。

Kelly称：“形势将在很大程度上取决于公投结果。总体上来讲，不管是长期还是短期投资者，每个人都试图做空欧元...在固定收益范围内，你可以投资避险资产。有些人在关注外围资产，因其收益率比较高。”

Plurimi Investment Managers首席财务官Patrick Armstrong说道：“我认为现在不是获利了结的时机，但随着本周不确定性逐渐消除，并将逐渐确定希腊周日的公投结果将倾向为'yes'之时，我认为将会有做多的机会，西班牙和意大利国债收益率触及2.5%将是不错的进场时机。”

持有希腊债券的新兴市场基金公司Greylock Capital Management指出，希腊民众在7月5日的公投中将投票支持节支措施。

多数分析师建议建立欧元空头头寸，换句话说，就是押注欧元将会贬值。法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown表示，由出脱仓位带动的欧元兑美元升势可能短暂，他指出持有欧元空头的投资人周一也进行了获利了结。

Lynton-Brown说道：“在像当前这样的避险环境中，有轧平仓位的动作，不过法巴仓位分析显示汇市投资人持有的欧元空头仓位比之前少得多，因此任何轧平仓位的行动也可能不会那么积极，没有之前那么激烈。”

BK资产管理公司董事总经理Boris Schlossberg表示：“我将逢高做空欧元。”他还补充道希腊危机分歧尚未结束。

荷兰国际集团(ING)金融市场亚洲研究主管Tim Condon指出，就最有吸引力的避险资产而言，他倾向于选择黄金。传统上，贵金属和美国国债皆被视为全球市场动荡时的避险资产。

Condon指出：“今早黄金表现不错，黄金是许多人寻求的避险资产，今天黄金的表现或许比国债好些，因为国债受到美联储加息预期的抑制。”