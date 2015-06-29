6月29日黄金外汇行情解读

基本面：



"希腊宣布实施资本管制行动，银行及证券交易所将至少关闭至7月6日。允许希腊境内银行在线交易，但禁止跨境交易。

希腊政府官员：证实银行关闭至7月6日，ATM机将在周一下午稍晚重开且每日取款限额为60欧元。

美国财长杰克·卢致电希腊总理齐普拉斯，要求对方找到可用以长期应对财政困境的可持续方案。

6月29日，亚投行“基本大法”《亚洲基础设施投资银行协定》将在北京举行签署仪式，习近平将出席。亚投行57个创始成员国今将齐聚北京 签署章程"

技术面：

上周五，由于希腊援助协议失败，导致避险情绪增加，黄金获得支撑，最后以长上下引线的阳十字星收盘。周六希腊最后机会错失，国内ATM机被掏空，央行实行财经管制，不允许境外交易。加上中国降准降息共公布以及中国亚投行签字仪式举行导致，今日早盘开盘跳空11美金，随着中国股市利好数据出现，金价开始回踩，但是风险数据面前，金价1174或许会获得再度支撑，日线MA6为1178.36附近，macd阴柱收回0轴，dif与dea可能交叉。但是，值得注意的是，上周金价收盘1187.44下方的虽然周线下引线也较长，但是阴线没有超过实体1.5倍以上，只是略超而已，这或许没有实际意义。本周或有可能继续下行，本周二收月线，或许会给后市作出指引。由于中国股市的利好重重，可能会打压倒金价。四小时周期金价在1185拐头，macd上涨无力，亚欧盘看空。

今日观点：

综上所述，希腊风险压制欧元，黄金受害，1185附近不破恐有深跌，关键位置1185.25、1170.76；欧元1.10067不破可做空，早盘缺口近日或难补。英镑居于局外，自行走势，近日或与欧元背道而驰。

今日思路：

阻力位1187.15、1201.54；支撑位1172.75、1170.76、1168.72、1152.5；

1、黄金1187.15不破做空，止损1189.34止盈1178.01、1170.76；

2、黄金1172.06不破做多，止损1168.72止盈1178.01、1185.25、1201.54；

3、白银15.75不破做多，止损15.5止盈16.1、16.34、16.63；

4、加元1.2321企稳做多，止损1.2296止盈1.2365、1.2409、1.2522；

5、澳元0.7613企稳做多，止损0.7555止盈0.7716、0.7818、

6、日元122.5企稳做多，止损122.09止盈123.97、124.11、125.43；

7、欧元1.1006不破做空，止损1.1121止盈1.0953、1.0900、1.0524；

8、英镑1.5779不破做空，止损1.5845止盈1.5549、1.5421、1.5253；

9、瑞郎0.9385企稳做多，止损0.9318止盈0.9415、0.9444、0.9650；

10、镑日191.84企稳做多，止损190.84止盈193.60、195.37、195.86；

11、欧日134.5企稳做多，止损133.77止盈137.40、140.24；134.64；

12、美指95.66企稳做多，止损94.6止盈97.56、97.78；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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