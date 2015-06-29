希腊崩盘在即 欧元隐含波动率飙至08年来最高

在希腊事实上让选民决定何去何从、向退出欧元区再逼近一步之后，欧元/美元周一(6月29日)亚市早盘一度暴跌近2%，导致波动率达到了2008年全球金融危机以来最高水平。

随着投资者寻求避险，日元兑16种主要货币均告攀升，因为希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)上周五拒绝了债权人最新援助提案、宣布在7月5日就提案举行公投并称他倡议投“反对”票。

因希腊意外决定举行公投后，欧洲盟国关上展延信贷的大门，看来希腊周二“铁定”会无法偿还欠国际货币基金组织(IMF)的贷款。

对希腊即将违约的疑虑冲击希腊银行业，引发周末爆发挤兑潮，迫使希腊总理齐普拉斯宣布银行停业及实施资本管制。随着现金以创纪录的速度流出银行业，救助计划周二到期，希腊周一将让银行暂停营业。

一位希腊政府官员周一确认，希腊商业银行将关闭至7月6日，自动取款机每日取款限额为60欧元，为防止金融体系崩溃，该国实施了资本管制举措。

这位官员在内阁会议批准这些举措后称，自动取款机周一将关闭，但下午稍晚会重开。该官员并称，每日取款限额在60欧元。

IG Ltd驻墨尔本策略师Stan Shamu说：“市场整体呈避险情绪，在公投之前所有人都略感不安，交易员不愿意在欧元处于较低水平时出手支持欧元，而且欧元短线有进一步下挫可能。”

周一亚市早盘，欧元/美元报1.1014，此前一度较上周五的1.1167下跌1.9%至1.0955。欧元/美元在3月份曾触及12年低点1.0458。

欧元/日元跌逾3%至133.80，为五周低点。美国股指期货一度下挫近2%，触及三个月低位，最新跌约1.6%。

欧元/美元1个月期隐含波动率周一一度上涨3.54个百分点至15.32%，上周五为11.78%。这项指标在2011年9月曾触及18.42%的高点。

由于希腊或出现违约、成为第一个离开欧元区的国家，欧洲未来的巨大不确定性让投资人吃惊，纷纷涌向避险资产。

受避险买盘驱动，美国10年期国债收益率下降0.16个百分点，至2.317%。金价上涨0.9%报1,185.50美元/盎司。

德意志银行常务董事Nick Lawson表示：“我们置身于未知的领域，而欧洲股市和所有市场都一样得经历一段困难时期来应对这种局面，市场在周末前并未做好准备，而流动性不足将加剧市场的波动。缺乏流动性已对主权债及企业债市场造成冲击，最近也影响到股市。”

瑞银集团(UBS)策略师在周末的一份研报中写道，若事实证明低估了希腊事件对市场的冲击，不能排除欧元/美元大跌。