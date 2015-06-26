人民币兑美元盘中走稳 未理中间价小涨





美元/人民币询价系统午盘报6.2095，周四收报6.2094。美元/人民币央行中间价定为6.1137，周四中间价为6.1148。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2425/6.2475，周四尾盘为6.2408。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2088/6.2094，上一交易日尾盘报6.2034。

中国高层最新表态将拓宽境外人民币回流渠道，但交易员认为短期内对市场提振作用有限。目前强势购汇已使得境内外汇差发生逆转，离岸重回弱于在岸报价的局面。

交易员指出，由于预期没有形成明确方向，交易商交易的动力有所降低，所以也没有太大的主动交易让汇价有较大的波动。

中国央行副行长范一飞周五表示，将进一步推动资本项目可兑换，抓紧启动合格境内个人投资者(QDII2)，并拓宽境外人民币回流渠道。

接受彭博社调查的经济学家大多认为，中国今年就会实现让人民币成为储备货币的目标。在该社6月18日至24日调查的16位经济学家中，有11位预计国际货币基金组织(IMF)会在2015年的评估中将人民币纳入其特别提款权(SDR)货币篮子。

国际汇市方面，欧元周五亚市走稳，最近一个交易日横盘整理，因希腊债务僵局难破。最新一轮会谈仍未能达成协议。