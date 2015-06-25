隔夜两件大事冲击大盘 凶猛杀跌后A股站稳脚跟？

中国股市在结束上周凶猛杀跌后暂时站稳脚跟，沪深股指周三(6月24日)延续反弹势头，盘中呈强势震荡走势，在两桶油和电力等权重板块的拉升下，沪指涨逾2%，逼近4700点，深成指也涨约1%，创业板指则表现稍弱小幅下跌。

市场分析指出，沪指委买卖盘均大幅增加，市场人气开始恢复，资金积极抄底主板市场。沪港通资金连续几日流入百亿资金抄底A股筹码，随着国泰君安解冻的大资金回归，人气逐渐恢复，今日市场成交明显活跃。

有机构指出，去杠杆化是近期A股大幅调整的最大原因，近期市场逐步适应了去杠杆节奏，随着高风险偏好资金的离场和IPO节奏放缓，预计沪指将重回上升轨道中，不过盘中剧烈震荡将会是市场常态。

后市方面，市场震荡过后业界对后市观点分歧明显，不过隔夜的一系列消息面冲击或大盘乃至细分板块形成影响。

存贷比取消去除银行揽存魔咒

中国国务院在网站周三发布公告，李克强主持召开国务院常务会议，通过商业银行法修正案草案，删除存贷比不得超过75%的规定。

华泰证券银行组罗毅等分析师在发送的快评中称，存贷比取消顺理成章，因其对银行资产端运作限制性愈发明显。存贷比取消有利于缓解银行揽存压力，部分精力由吸储转移至资产管理、存量盘活。资产端经营灵活性增加，负债端存款成本降低，利好银行中长期发展。

华泰证券并称，今年以来商业银行存贷比上移主要受存款增速放缓影响，实际贷款需求略有不足，另外资产扩张还受信贷额度、资本充足率等指标约束。预计短期内存贷比不会有大幅度上调。

该机构认为，2015年银行指数大幅跑输大盘，低估值的银行股未来存在较大空间。个股方面则关注宁波、北京以及交行、兴业、光大、华夏等标的。

招商银行高级分析师刘东亮则称表示，中国删除银行存贷比不得超过75%的规定，主要是针对中小银行，因其存贷比较紧，对其为利好。对大型商业银行而言，由于其指标并不紧张，很多银行并未用到75%，因而放开存贷比对其意义有限。

刘东亮表示，总体来看，新政料利好银行板块。不过，若后续中小银行贷款投放较多，料对银行流动性管理带来新的挑战。从边际上来讲，新政一旦落实，或导致中小银行将资金投向信贷，而非债市，从而或对债市构成利空。另外，新政是否能够替代降准仍难以确定，有待观察。

证监会核发28家IPO批文 传媒股再掀风暴？

周三又有28家公司获得证监会核IPO批文。这是今年证监会下发的第九批IPO批文，至此，今年证监会已累计下发了218家企业的IPO批文。

值得注意的是，昨日获得批文的企业中，包括被誉为“国内期刊第一股”的读者出版传媒股份有限公司。此前与读者传媒争夺“国内期刊第一股”的湖北知音传媒股份有限公司，于今年4月1日进入“终止审查”的队伍。

以《读者》杂志为核心的读者传媒，出现在证监会IPO预披露企业名单之中。消息一经公布，瞬间便引发了各大媒体以及业内人士的热议。今年6月3日，读者传媒的首付申请获得通过。

IPO以后，读者传媒总股本最高将达2.4亿股。此次募集资金将达到5亿元。主要用于期刊业务发展和“手机报”的发展。读者传媒将主要投向刊群建设出版项目、数字出版项目、特色精品图书出版项目等5个项目。

此外，中国核建是继中国核电上市后又一家核电产业链公司冲刺资本市场。公司在中国核电工程建设领域规模最大、专业一体化程度最高，尤其是核电站核岛建设市场，占据行业绝对主导地位。

据了解，中国核建本次拟发行不超过5.25亿股，发行后总股本不超过26.25亿股，拟募集资金27亿元。预披露材料显示，中国核建此次募集的资金将主要用于核电项目建设，包括核电工程建造筹建项目、购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目等。