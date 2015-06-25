申万宏源：存贷比取消要与货币政策相配合 仍需进一步大幅降

申万宏源宏观团队周四发布报告称，存贷比指标的取消也要与相应的央行货币政策相配合，需要进一步大幅降准、进一步促进不良资产的剥离。自从去年11月以来，中国央行已降息三次，今年以来还下调银行存款准备金率两次。

中国政府拟取消商业银行存贷款，国内券商——申万宏源宏观团队周四(6月25日)对此发布报告称，存贷比指标的取消也要与相应的央行货币政策相配合，需要进一步大幅降准、进一步促进不良资产的剥离。

自从去年11月以来，中国央行(PBOC)已降息三次，今年以来还下调银行存款准备金率两次。

申万宏源报告显示：“取消存贷比，此举是央行希望通过为银行松绑，来打破银行惜贷情绪，在当前经济下行压力较大情况下，能够让银行更多释放流动性支持实体经济。”

该券商认为，伴随着商业银行资金成本和风险的持续下降，实体企业贷款难现象将有所改善，不过总体作用有限，存贷比指标的取消也要与相应的央行货币政策相配合。

申万宏源称：“考虑到当前存款准备金率过高、不良贷款上升对银行经营行为的影响很大，因此，要想真正调动银行的贷款积极性，央行需要在当前基础上进一步大幅度下调存款准备金率、进一步促进不良资产的剥离。”

报告并指出，由于银行信贷占社会融资绝对比重，若希望促进资金向实体企业流动，降低社会融资成本日益紧迫，取消存贷比考核可能只是银行松绑的开始，伴随着利率市场化进程的不断推进，未来有更多政策可以期待。

中国国务院常务会议周三表示，通过了《商业银行法修正案（草案）》；草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。该草案仍然需要全国人大常委会审议通过。

该政策将使商业银行在管理贷款业务上拥有更大灵活性。随着中国经济增长速度降至1990年以来最低水平，决策部门也在采取行动放松金融系统的压力，进而促进经济增长。

Blackfriars Asset Management驻伦敦的新兴市场主管Tony Hann说道：“这将被视为政府再一次发出信息，表明他们随时准备采取措施支持经济，市场将对此乐观接纳。初步反应就是投资者会认为这将给银行带来支持。”