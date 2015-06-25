大涨后美元或迎“意外惊喜” 希腊谈判破局反成欧元末日?

希腊谈判进入最为关键的48小时，在雅典当局提供了一份最新的改革方案之后，外界对此表示了普遍的乐观情绪。不过，欧元/美元隔夜却扩意外大跌幅至1.1200下方。周三(6月24日)欧市盘初，欧元/美元小幅回升至1.1210附近。市场分析人士指出，市场关注焦点或正在由希腊债务谈判转移至欧美货币政策差异，这反而让美元获得青睐，欧元则沦为融资货币对象。

市场投资者加码美元多头 美国GDP终值有意外惊喜？

美联储(FED)理事鲍威尔(Jerome Powell)隔夜讲话再度点燃了市场对于联储9月加息预期，这也令投资者再度加码美元多头仓位，从而掀起美元指数的新一轮升势。

鲍威尔在讲话中指出，只要美国经济表现一如预期，那么他认为美联储今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。

他表示，美国正在接近充分就业，而且随着能源价格偏低和美元涨势的影响反映在通胀的基准计算中，通胀应开始上升。现在该是美联储走到经济形势前面的时候了。

同时，他预计，美国经济下半年将加速增长，就业市场将继续改善，物价压力也将开始上升。

根据上周的美联储政策声明显示，当前有五位美联储官员在近期发表的预测中估计年底前会有两次加息，每次加息幅度可能为0.25个百分点。

隔夜的美国数据也力挺美元走势。美国商务部公布的数据显示，美国5月新屋销售年化月率增长2.2%，远超预期的增长0.6%，前值增长8.1%。

受此鼓舞，美元指数随后收复95整数关口，最高触及95.62，刷新近两周高位。日内欧市盘中，汇价小幅回落至95关口附近，消化短线获利盘。

技术上看，日线级别中，美元指数隔夜收阳之后已经成功站上布林带中轨上方，当前汇价正在测试中轨支撑，若守稳94.80/95.00区域，则有望延续升势。

另一项反映美元走势的指标--彭博美元指数亦表现强劲，该指数收得逾两周来最大单日涨幅，创自6月9日来的最高水平。

法国巴黎银行(BNP Pariba)的策略师Steven Saywell指出，“我们认为仓位的变化已经显而易见地表明投资者对于再度回归美元多头交易感到非常‘舒服’。”

澳洲国民银行(National Australia Bank)资深外汇策略师Emma Lawson指出，“市场在重新建立美元多单，投资者乐观看待美联储9月升息的预期。”

加拿大皇家银行资深外汇策略师Greg Moore认为，“周二的走势似乎受仓位而非基本面因素推动。总的来说，美国数据略微正面，美联储理事鲍威尔有关今年升息两次的言论可能支撑了汇价走势。”

日内晚间美国商务部将公布美国第一季度实际GDP终值年化季率，这也是本周最为关键的美国经济数据之一，投资者需要对此保持关注。

从市场预期中值来看，美国第一季度实际GDP终值年化季率或将上修为萎缩0.2%，前值萎缩0.7%。

市场分析人士指出，如果美国一季度GDP终值被小幅上修，对于市场的影响或不大。但若数据被大幅上修为增长，那或给美元带来意外惊喜。

美银美林(BofA Merrill Lynch)对于GDP数据相当乐观，该行预计美国第一季度GDP终值年化季率上修至增长0.4%。

美银美林表示，“消费者支出增强是GDP数据上修的基础。之前3月核心零售销售上修，同时美国的非住房建筑投资也有些增强，住房投资与政府支出有望被上修。虽然，矿业投资下滑是一个不利因素。”

欧元又到做空季节？希腊谈判破局或反成欧元“末日”

希腊谈判前景乐观，欧元/美元却遭遇市场的抛售。包括法国农业信贷银行(Credit Agricole)在内的投行指出，是时候再度做空欧元/美元了。

隔夜欧元/美元连破1.1300和1.1200关口，汇价最低触及1.1136，刷新两周低位。日内欧市盘初，欧元/美元小幅回升至1.1200上方，最高触及1.1234。

从技术上看，日线级别中，欧元/美元昨日收出大阴线之后，汇价跌至布林带下轨附近，袋口呈现张开迹象，暗示汇价仍有扩大跌势的风险，关注隔夜低位1.1135附近的短线支撑位。

ActionForex外汇分析师则指出，上一交易日欧元/美元大幅下跌，已经跌破1.1204关键支撑，最低触及1.1135，表明汇价自1.0818开始的反弹已经于1.1436筑顶结束。盘中对欧元的观点转为看跌，目标指向1.0818支撑位。

令市场投资者感到有些意外的是，在希腊谈判传出积极消息的同时，欧元却不涨反跌，这或许将成为欧元的“新常态”。

法国农业信贷银行在最新的分析报告中指出，欧元的这一“反常表现”可能和债务谈判的不确定性存有关系。

该行表示，“事实上，各方媒体的报道都在强调，债权人对新草案中有关新税收作出了过多的强调。希腊政府希望通过商业和家庭税收来平衡财政支出，但过度的课税可能伤及希腊经济复苏，并令得这份草案变得不太可信。”

除了对于希腊谈判的“不信任”之外，市场关注的焦点似乎还转向了欧美货币政策背离。

法国农业信贷银行称，“投资者的谨慎情绪也可以用来部分解释欧元近期的下跌。外汇市场、欧洲股市和欧元区二线国家债券市场表现的差异，也反映出投资者的关注点可能逐步从希腊债务问题重返欧美货币政策差异。事实上，希腊债务问题显然比美联储究竟是不是9月升息更容易解决。”

巴克莱(Barclays)亚太外汇策略部主管Mitul Kotecha表示，“市场似乎将注意力重新转向一些核心因素，比如美联储和欧洲央行货币政策的背离。”

Hermes Investment Management投资组合联席基金经理Tim Crockford表示，“显然欧洲央行和美联储政策之间会有一些背离。对欧元区与欧洲股市来说，背后都有欧洲央行的影子。他们将把脚踩在货币政策油门上。”

此外，市场中还流传一种说法称，希腊问题利好市场风险情绪，令投行等机构投资者介入欧洲股市做多，但同时为了对冲风险，这些机构必须反向的做空欧元来对冲风险。

法国巴黎银行指出，“欧元目前依然难以摆脱融资货币的角色，预计希腊危机的解决方案不太可能让汇价从中受益。我们倾向于希腊一旦有什么问题“解决”的消息释出，欧元之前的升势就会减弱。因为投资者做空欧元兑风险货币的意愿将再度上升。”