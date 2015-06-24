跌破三角区下轨 风险重归下行

技术面上看，日线级别上，金价隔夜下破1180-1200美元三角区下轨，且一度下探1175美元支撑，指标上MACD红色动能柱收缩殆尽，双线水平粘合存死叉风险，KDJ双线向下，表明整体的风险重归下行。预计只有当金价突破200日均线阻力1205美元后，才能获得进一步反弹动能。

国际金价周三(6月24日)亚市盘初徘徊在1180美元下方。周二(6月23日)美国5月新屋销售强劲，且美联储理事鲍威尔称今年可能加息2次，极大推升了市场的预期，金价遭到打压下跌至1175.82美元的四个交易日低位，基本抹去上周全部涨幅。周二投资者应关注晚间公布的美国一季度PCE以及GDP数据。

技术面上看，日线级别上，金价隔夜下破1180-1200美元三角区下轨，且一度下探1175美元支撑，指标上MACD红色动能柱收缩殆尽，双线水平粘合存死叉风险，KDJ双线向下，表明整体的风险重归下行。预计只有当金价突破200日均线阻力1205美元后，才能获得进一步反弹动能。目前金价的初步阻力在1181/82美元，进一步阻力在1193、1200、1205、1211/1213、1225、1232以及1244美元。下行方面，初步支撑位于1175美元，进一步支撑在1166/64、1155、1143以及1130美元。

操作策略方面,周三亚市盘初短线建议利用金价向1180-1184美元反弹的机会逢高做空，稳健者看1177-1174美元，激进者看1170美元下方，止损设1188美元上方。

黄金TD方面，周三整体同样建议逢高做空。

基本面利好因素：

1.周二（6月23日）公布的数据显示，美国6月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值降至54.4，为2013年10月来最低，5月终值为54。美国6月制造业增速连续第三个月放缓，降至2013年末以来的最慢速度。

2.SPDR基金（世界上最大的黄金ETF）持有量周一流入3.58吨，结束了上周连续的流出。

基本面利空因素：

1.美国商务部(DOC)周二(6月23日)公布的数据显示，美国5月新屋销售年化月率攀升2.2%至54.6万户，为2008年2月以来最高，预期52.5万户，前值修正为53.4万户。美国5月新屋销售强劲反弹，创下七年以来的最高水平，表明该国的房地产市场持续积聚动能，势必将提振二季度，乃至今年下半年的经济复苏。

2.美国商务部(DOC)周二(6月23日)公布的数据显示，美国5月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率增长0.4%，预期增长0.5%，前值下跌0.3%。美国5月企业设备订单增长，为年内第二次，暗示美国制造的制成品需求或趋稳。今天的报告表明企业投资稳健，料将提振世界第一大经济的复苏势头。美国商务部还在今天的报告中称，美国5月耐用品订单月率下跌1.8%，主要受波动性较大的飞机订单所拖累。

3.美联储(FED)理事鲍威尔(Jerome Powell)周二(6月23日)表示，只要经济表现一如预期，那么他认为美联储今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。

4.希腊首相齐普拉斯(Alexis Tsipras)在本周一递交了一份新的解决方案建议书，其中对税收和养老金所做出的让步赢得了欧元区领导人的欢迎。欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)称，希望能与希腊在本周内达成协议。