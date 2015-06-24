希腊利好反推欧/美暴跌 英镑渔翁得利成投资者新宠

希腊问题在进入最后关口时期终于出现明显利好因素，但是欧元却下挫超百点，部分原因是投行押注欧洲股市，为对冲风险做空欧元，另一部分原因是市场难以判断希腊方面真假消息，索性无视，等待最终协议，欧美汇率重新回到政策差距等基本因素引导的状态。英镑成为最近外汇市场赢家，英国经济复苏以及英镑的避险吸引力使英镑涨势得以延续。

美元指数周二(6月23日)终于迎来了多头盼望已久的涨势，重新回到95.00上方，涨幅超过1%。其中欧元/美元下跌对美元指数上涨贡献巨大。周二欧元/美元下跌接近1.4%。希腊方面周一向债权人提出一份新的协议草案，对税务、养老金等方面均出现妥协的迹象，市场认为雅典方面在最后关口终于有诚意达成协议。对此欧洲债权人方面持谨慎欢迎态度，表示仍需很多工作才能使提案变成现实协议。

欧洲央行今年开始实施QE政策刺激经济，指望欧元贬值能够提振欧洲疲软的经济走势，但是近期欧元出现回升态势，使欧洲央行颇为头疼，值得欧洲央行庆幸的是，目前欧洲经济仍然表现强劲。周二公布的MARKIT综合PMI指数显示，欧洲经济目前保持强劲势头，PMI创下2011年5月以来最高水平，且连续两年站在50枯荣分水岭上方。

一些分析人士认为，最近一段时间欧元兑美元的强势表现主要是因为欧洲经济近期非常强劲。相比之下美国经济复苏则表现出不平衡的态势。就业市场以及房地产表现强劲，但是通胀水平一直没有明显回升迹象。这使欧元/美元此前在希腊危机困扰以及欧美货币政策差距的大前提下仍然一路上涨并保持了相当的韧性。

尽管美元指数上涨，英镑/美元有所下跌，但是英镑在最近数天内可以算是G10货币中表现最强劲的一支。英国经济近期表现超出预期，英镑接着上周FOMC会议显示美联储偏鸽派的影响，一举突破前几月高位，站上1.5800上方。同时希腊问题困扰欧洲，瑞士央行维持其负利率，并暗示如瑞郎升值将实施干预，使英镑成为欧洲投资者新的避险天堂。

希腊阴晴一天三变难以捉摸 市场重新聚焦欧美政策差距

周二欧市盘初，欧元/美元扩大跌幅，汇价跌破1.1200关口，最低触及1.1160，刷新近两周低位。由于希腊问题之前出现太多流言，剧情波折过多，在没有最终达成协议之前，市场选择性无视了希腊方面的消息，转而重新审视欧洲央行和美联储政策差距。欧元受此影响下跌。同时，另有一部分分析人士指出，不管希腊与欧洲债权人能不能达成协议，欧洲都将会受到希腊的影响。

荷兰合作银行(Rabobank)的资深外汇策略师Jane Foley在最新的分析中指出，“很难就希腊谈判进行交易，相关的消息一天三变，市场在希腊提出新的提议之后受到鼓舞，但是事实上谈判仍未取得任何进展，谈判又推迟到本周。”

之前，高盛(Goldman Sachs)策略师Robin Brooks就发布报告指出，欧洲央行(ECB)的量化宽松方案将令欧元/美元跌向平价水平。

Rochford Capital的经理Derek Mumford表示，“市场对于欧洲央行QE的担忧将会持续下去，这才是欧元走低的关键，也反映出一个美国房市数据为何会引发美元逆转走强。”

Hermes Investment Management投资组合联席基金经理Tim Crockford表示，“显然欧洲央行和美联储政策之间会有一些背离”。

Crockford指出，“对欧元区与欧洲股市来说，背后都有欧洲央行的影子。他们将把脚踩在货币政策油门上。”

欧洲领导人近期加大力度敦促希腊总理齐普拉斯的政府最后冲刺，来满足债权人的要求并最终结束在救助谈判方面的五个月僵局。希腊18个欧元区伙伴国的领导人同意大力推进谈判力度，以确保在周三获得突破性进展，这样领导人们就能够于本周末在协议上签字。

希腊问题接近尾声 投行介入欧股做多 对冲风险反向做空欧元影响汇市

欧元/美元大幅下滑，截至目前日内跌幅已经超百点，出乎市场意料的是，希腊问题的显现解决曙光反而令欧元承压，其内在逻辑是希腊问题利好市场风险情绪，令投行等机构投资者介入欧洲股市做多，但同时为了对冲风险，这些机构必须反向的做空欧元来对冲风险。

另外日内此前公布的不及预期的美国耐用品订单也并未挽回欧元的颓势。

日内欧元区领导人对于希腊提出的新建议表示谨慎乐观，并将其视为未来几日谈判的基础。欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)称，希望能与希腊在本周内达成协议。

这令欧洲股市高奏凯歌，法国CAC 40和德DAX指数双双大幅收涨约3.8%。同时，欧洲其他股市也全线上涨，意大利、西班牙和葡萄牙的国债收益率大幅下降。

据来自伦敦和南欧的两位交易员表示，欧元/美元追随风险逆转率走低，之前多头位于1.1300下方的止损单被触发。

上述交易员指出，“技术上看，欧元/美元21日移动均线切入位1.1191或成为盘中支撑位，55日均线切入位在1.1077附近。”

同时，他们还根据美国证券托管结算公司(DTCC)数据分析称，今天到期的期权有执行价1.1100、规模12.4亿欧元合约和执行价1.1400、规模7.82亿欧元合约。

法国巴黎银行(BNP Paribas)指出，欧元目前依然难以摆脱融资货币的角色，预计希腊危机的解决方案不太可能让汇价从中受益。

该行并指出，我们倾向于希腊一旦有什么问题“解决”的消息释出，欧元之前的升势就会减弱。因为投资者做空欧元兑风险货币的意愿将再度上升。

美国房地产数据良好 但耐用品表现一般 经济复苏不平衡现象依旧

美国周二公布的一系列数据尽管整体表现不错，但是明显耐用品订单以及PMI采购经理指数表现不及预期。经济复苏不平衡现状依旧，符合美联储上周对经济的预期，美联储尽管目前年内加息的决心已经较经济疲软的第一季度要大，但是仍然需要美国经济指标出现非常强劲的催化剂时才可能表现出确定加息的态度。

美元指数周二显著上扬，盘中涨幅逾百点，日内公布的美国数据表现好坏不一，新屋销售向好抵消了耐用品订单和制造业PMI表现不佳的利空影响，另外希腊债务谈判展现曙光，反而令作为美元最大对手盘的欧元承压下滑，因市场风险偏好上扬提振欧洲股市，这令作为融资货币角色欧元大幅承压。

美国5月新屋销售强劲反弹，创下七年以来的最高水平，表明该国的房地产市场持续积聚动能，势必将提振二季度，乃至今年下半年的经济复苏。

美国商务部(DOC)周二(6月23日)公布的数据显示，美国5月新屋销售年化月率攀升2.2%至54.6万户，为2008年2月以来最高，预期52.5万户，前值修正为53.4万户。

美国商务部今天的报告还显示，5月新屋销售强劲，除此之外，今年2月-4月的新屋销售数据均有所上修。

尽管房价上涨，但更强劲的就业和收入增长前景振奋了潜在买家，令其可以利用相对低廉的借贷成本，从而进入房地产市场。在美联储准备下半年开始紧缩政策的情况下，销量的增长说明住宅地产应该能够经受利率升高的考验。

美国5月企业设备订单增长，为年内第二次，暗示美国制造的制成品需求或趋稳。今天的报告表明企业投资稳健，料将提振世界第一大经济的复苏势头。

美国商务部(DOC)周二(6月23日)公布的数据显示，美国5月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率增长0.4%，预期增长0.5%，前值下跌0.3%。

美国5月耐用品订单月率下跌1.8%，主要受波动性较大的飞机订单所拖累。

随着燃料成本企稳，石油领域企业投资最严重的下滑可能已经结束。出口很可能需要更长时间反弹，因为美元升值削弱了美国商品的全球竞争力。

Raymond James Financial的首席经济学家Scott Brown在数据出炉前说，目前还是有些观望，如果看到资本支出增长会是好现象。

美国6月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值降至54.4，为2013年10月来最低，5月终值为54。

Markit还在今天的报告中称，6月制造业的就业增速连续第二个月加快，升至2014年11月来最高。

“尽管调查指向经济在第二季反弹，但低迷的6月PMI数据加大了第三季失去增长动能的可能性，”Markit首席经济学家Chris Williamson说道。

英镑成近期欧洲避险天堂 投行相信英镑涨势仍在

周二欧市盘中，英镑贸易加权指数升向七年高位，得力于英镑兑欧元上涨，因投资者仍然担忧不确定债权人能否与希腊在最后关头达成协议。

欧元兑英镑今天一度触及四周低点，因希腊议员对于政府在债务谈判中做出的让步深感不满，这在一定程度上削弱了协议可能很快达成的乐观憧憬。

随着希腊局势恶化，在最近几周里英镑成为投资者追逐的货币之一，因为更具流动性。此外，英国薪资强劲上涨也带给英镑助力，令市场提前了对于英国央行升息时间的预期。

英国央行副行长康里夫的谈话，亦提振英镑人气。康里夫表示，如果薪资增速持续升高，而生产力没有相应改善，英国央行货币政策委员会将面临更大压力，必须出手控制物价压力。

“在这些谈话之后，英镑兑欧元维持在高档附近，”一现汇交易员称。“央行副总裁康利夫说，英国薪资增幅走强可能导致英国央行更加鹰派。”

欧元兑英镑稍早曾跌至四周低点0.7123。受此影响，英镑贸易加权指数升至93.2，周一曾升至93.4，为2008年7月以来最高。