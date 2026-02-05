我如何在4个月内增加存款13次，以及如何在未来继续赚钱

在看到这样的标题之后，做些演示或许是个好主意。这真的不是为了博眼球，甚至连马丁格尔策略都算不上。

以下所有讨论均基于此账户的结果和统计数据。

















我的 13 倍速健身三步走



创造了一种全新的数据解读理念。 我用它写了一篇专家文章。 他没有干涉专家的工作（尽管有时他真的很想这么做）。 原则上，我的交易长期来看一直都能获得不错的利润，但这是我第一次取得如此惊人的成果。



如何才能在未来继续赚钱

这是算法交易中最根本的问题。的确，任何系统，无论其历史表现多么完美，都无法预知未来，而未来总是充满未知因素。冲击在所难免。但真正的挑战也由此开始——将成功的实验转化为可持续的方法。以下是我对此问题的主要思考…… 不干预的原则与发展的原则： 我已经提到过最难克服的心理障碍——“我明明很想干预，但我还是没有干预。” 这是黄金法则。然而，“不干预”并不意味着“忽视”。

实时诊断： 定期分析不仅包括盈利，还包括交易质量：回撤与盈利比率、波动率变化以及连败的频率和性质。这提供的信号并非用于人工干预，而是用于对参数进行潜在的微调。

资本管理作为一种生存机制： 这其中蕴含着“如何继续生存”这一问题的90%答案。资本是唯一能够使系统度过低效时期的资源。

这其中蕴含着“如何继续生存”这一问题的90%答案。资本是唯一能够使系统度过低效时期的资源。 人与算法的共生 ： 盈利的未来不在于寻找“完美系统”，而在于构建一种适应性共生关系。算法是一种强大但有限的工具，它只能在其既定的范式框架内完美运行。算法的 创造者是战略家，他们必须不断发展和调整。 这种模式。

惊人的13倍增长并非终点，而是更重要的竞赛——韧性竞赛——的重要起点。冲击对准备充分的系统而言并非威胁，而是其下一次进化飞跃的数据来源。



第一个冲击来得非常快……

2026年1月29日，市场波动率急剧上升，初期带来了丰厚的利润，但随后又出现了一系列类似的亏损。小时波动幅度的增加使回撤幅度扩大了近1.5倍。

仅仅一周后，余额就达到了新的峰值。然而，如此连续的亏损令人担忧，必须努力避免未来出现类似情况。



从理论到实践



基于以上所有因素，我制定了以下行动计划：

1）降低资本管理的激进程度。



