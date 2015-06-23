2015/6/23黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/23 12:47

基本面：

"本周一(6月22日)，希腊政府向债权人提出了新的改革建议。欧元区财长对该提议表示欢迎并将其视为未来几日谈判的基础。这一进展使得希腊从危机边缘回撤了一步。不过，黄金避险需求也因此受挫，使得金价承压。

另一方面，周一美国股市出现强劲上扬，纳斯达克综合指数收盘创下纪录高位。同时，美国政府周一公布的数据显示，美国5月成屋销售急升至五年半高位。这是楼市和总体经济活动在第二季累积动能的最新迹象。受投资者担心经济活动表现强劲可能促使美联储很快加息影响，黄金价格将进一步承压。

与此同时，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD持仓量增加0.51%至705.48吨，为5月26日以来首次增加。不过该基金总资产仍接近2008年9月以来的低位。

而存在严重分歧的南美黄金生产商与工会之间的薪资谈判已于本周一开始，也为黄金行业未来出现持久动荡埋下了伏笔。

"

技术面：

对于周一的回踩，一点都不惊讶，因为周五的那颗十字星就是明显的一种暗示，由于18日希腊的群众聚会，给了政府巨大的压力，最后希腊政府服软，黄金一下子失去了避险支撑，日线收大阴线，但是这后市的走势依然是个谜，依据盘面判断，金价正好处于6月5日1162.67以来这波涨幅的50%位置，也是日线布林中轨的支撑位，而macd已收出阴线，dif与dea产生死叉，也就是说如果希腊局势得以改善，金价将会继续下滑。4小时图上看目前金价正好会踩到1162.67以来的上升趋势线上，同时也在1184.69附近获得了支撑，有企稳迹象，macd有底部结构成型迹象。

今日观点：

综上所述，今日尽管希腊做出了让步，但是后面的事还得看希腊与债权人的最后达成，据目前虽然路出点曙光，但是许多未知风险仍然存在，所以不可过于看空，目前来看金价还不能摆脱长期的震荡。

今日思路：

阻力位1193.76、1203.01、1205.6、1209.01、1218；支撑位1184.13、1167.39、1161.21；

1、黄金1184.69突破做空，止损1188.6止盈1179.53、1167.39、1161.21；

2、黄金1184.69企稳做多，止损1180止盈1188.6、1193.85、1203.01；

3、白银16.11跌破做空，止损16.29止盈15.86、15.7、15.54；

4、加元1.2333企稳做多，止损1.2293止盈1.2384、1.2565；

5、澳元0.7722不破做空，止损0.7745止盈0.7624、0.7601；

6、日元123.09企稳做多，止损122.85止盈124.15、125.47、125.84；

7、欧元1.1367不破做空，止损1.1435止盈1.1176、1.1127、1.0886；

8、英镑1.5845不破做空，止损1.5929止盈1.55491.5253；

9、瑞郎0.9193不破做多，止损0.915止盈0.9346、0.9498；

10、镑日195.18企稳做空，止损198.12止盈193.51、191.79、185.34；

11、欧日140.16企稳做空，止损141.04止盈138.29、137.06、133.96；

12、美指94.47不破做空，止损95止盈93.6、93.1；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



