原来在等这个“发令枪” 美元多头将很快“一拥而上”

市场策略师表示，美元正在等待新的上攻时机，一旦希腊债务危局尘埃落定，投资者会将注意力重新放到利率关系上。法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师Vassili Serebriakov表示，“我们感觉外汇市场在等待希腊问题的解决，那么投资者可以重新把注意力放在根本的基本面形势上——美联储加息前景，而非对于希腊债局的无尽猜想。”

市场策略师表示，美元正在等待新的上攻时机，一旦希腊债务危局尘埃落定，投资者会将注意力重新放到利率关系上。

欧元/美元最近几个时段表现不错，但一周来依然无法摆脱区间震荡格局，即便希腊股市在偿债曙光初现的情况下大幅飙涨，欧元依然无力扩大升势。周二(6月23日)亚市盘中，汇价在1.1300上方徘徊。

法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师Vassili Serebriakov表示，“我们感觉外汇市场在等待希腊问题的解决，那么投资者可以重新把注意力放在根本的基本面形势上——美联储加息前景，而非对于希腊债局的无尽猜想。”

希腊就改革建议方面做出让步提议，改变了与欧元区和国际货币基金组织(IMF)的谈判方式。虽然最终协议尚无法达成，但乐观情绪在偿债截止日之前在汇市洋溢。

虽然策略师们纷纷表示，美元有望很快恢复升势，但业界也发现，欧元和日元头寸形势上周经历了非比寻常的调整。

道明证券(TD Securities)的全球外汇交易策略师Shaun Osborne表示：“美元多头头寸较前周锐减了100亿美元，这相当于6月早期美元多头综述的1/4。在夏季到来之际，感觉是投资者规避风险的一种季节性调整，而市场普遍不确定未来经济前景，以及美联储葫芦里究竟买什么药。与此同时，希腊债务问题也在不断搅局。”

Shaun Osborne表示，他预计美元将保持低位徘徊的节奏，而欧元/美元将在年底前逐步迈向平价水平。

他说：“我认为，人们抹平欧元空头头寸并减少美元多头头寸，这并不是信心投票的反映。我认为主要是希腊债务形势出现转机吸引到资金重回欧元。”

Shaun Osborne并称，一些美元多头可能迫于近期的弱势数据而采取行动，“我认为欧元并没有后续上涨动力，没有好的理由推动汇价上扬。”

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)的首席外汇策略师Marc Chandler指出，日元多头头寸前周猛增近50%，欧元多头也增加3万手，至8.27万手，但“这些多头是真实买盘还是被迫调整”？他预计欧元多头的增持成本在1.1276美元。

Chandler指出，上述现象可能是投资者在美联储会议召开前的头寸调整使然，但美联储自己都预测年内将有两次加息。

他并预计，美国经济数据有望提振美元，而汇价有望回到上升趋势。周一最新发布的成屋销售数据来到5年高点，投资者现在等待周二的耐用品订单的结果。加上周三的GDP修正值，“投资将看到更多美国经济提速的信号”。