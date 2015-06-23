欧元汇率究竟被谁“绑架”了？

欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)一直渴望通胀率回升，并因此竭尽全力让欧元汇率走低，甚至祭出了QE这枚重型炸弹。但现在的问题是，欧元汇率似乎已经被德国债市“绑架”了。

欧元汇率的最大涨幅总是出现在德国国债收益率飙升之时。上周德债收益率收获1998年以来最大两日涨幅，立刻刺激欧元/美元创下逾六年最大两日涨幅。

德债收益率周一再度飙升，令美国和欧洲国债收益率差进一步缩窄，刺激欧元大幅走强。周一美国基准10年期国债收益率比同期德国国债高1.50个百分点，接近2月以来最低水平。

苏格兰皇家银行(RBS)集团旗下苏皇证券外汇策略师Brian Daingerfield表示，由于收益率已经升高，这可能更有利于当前依然是主流的欧元空头平仓。

欧元/美元周一突破1.13关口，在不到两周时间内攀升逾3%。周一欧元贸易加权汇率自4月中旬以来反弹约4%。

这可能是德拉基最不想看到的情况。欧元贸易加权汇率若上升10%，则将把欧元区通胀率拉低0.4-0.5个百分点。对于消费者物价年升幅仅为0.3%的欧元区而言，这的确无法承受的。

此外，德拉基还企盼欧元贬值来刺激欧元区经济复苏，欧元升势过快将打乱“复苏大计”。欧元走软使进口商品更加昂贵，但同时能助出口商一臂之力。

毫无疑问，随着债市对于汇率的影响日益加大，德拉基将更加密切地关注着债市动态。一旦事态进一步发展，“超级马里奥”很可能不会再袖手旁观。