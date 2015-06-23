希腊问题曙光令金价暴跌 欧元等待“最后的疯狂”？

一欧元区财长会议传来令人振奋的消息，令市场人士憧憬希腊救助协议有望于本周达成，这种预期对于金融市场造成明显影响，包括希腊在内的欧洲股市大涨、欧元一度飙高至1.14上方，但金市受到的影响最大，国际现货金日内一度暴跌1.5%，逼近1180关口。有机构分析师指出，任何有关希腊问题“解决”的消息都可能令欧元/美元升势减弱。

周一欧元区财长会议传来令人振奋的消息，令市场人士憧憬希腊救助协议有望于本周达成，这种预期对于金融市场造成明显影响，包括希腊在内的欧洲股市大涨、欧元一度飙高至1.14上方，但金市受到的影响最大，国际现货金日内一度暴跌1.5%，逼近1180关口。分析师认为，展望后市，一旦希腊问题本周果真得到圆满解决，则欧元有望出现“释然性上涨”，但随着美联储加息重回投资者视野，欧元升势恐难持久。

欧元区领导人周一(6月22日)在布鲁塞尔召开紧急峰会，对希腊提出的新建议表示谨慎乐观，并将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。

希腊股市和债市周一大涨，希腊股市飙涨9%，之前齐普拉斯(Alexis Tsipras)的政府提交新的方案解决养老金、消费税以及财政目标等问题，这些都是谈判的主要障碍。

欧洲其他股市也全线上涨，意大利、西班牙和葡萄牙的国债收益率大幅下降。德股DAX 30指数收高3.9%，法股CAC指数当日大涨4.1%。

希腊需要新的资金来偿还在6月30日到期的18亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款，否则该国将可能违约。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)表示，有些进展已经让人看到希望，领导人们应指明前进的方向，避免最糟糕的情境——“希腊不可控的无序退出欧元区”，同时让专家们研究出计划细节。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)周一表示，希腊的新建议比较全面，这是“重启谈判的基础”，但他同时警告称，未来几天的谈判将很关键。

欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)表示：“我确信我们会在本周达成最终协议，而且基于同样的原因，我们必须在本周达成协议。”

容克在布鲁塞尔的欧元区领导人峰会之后的新闻发布会上表示：“我们需要希腊的增长和就业，我们必须在正确描述的希腊人道主义危机方面给出答案。”

希腊总理齐普拉斯周一重申，希腊政府正在寻求与债权人达成协议以解决该国的融资需求，现在取决于欧洲债权人的态度。

他说道：“我们在寻找一个全面可行的方案，能跟进出台有力的增长计划，同时让希腊经济可持续运转，原则是经济可行性、债务可持续性，以及有力的促进增长计划。”

周二亚市早盘，欧元/美元最新报1.1345，几近持平于纽约尾盘水准，受希腊问题乐观情绪提振，欧元/美元周一盘中一度触及1.1410。

周一美元方面受到乐观房市数据以及美债收益率跳涨的提振。美国5月成屋销售月率升至5.1%，远高于预期的3.8%；年化销售数升至535万户，刷新了2009年11月以来的高点；而整体房价同比上升7.9%，连续39个月以来同比上涨。

富国证券(Wells Fargo Securities)汇市策略师Eric Viloria表示：“欧元仅小跌，周一受希腊相关消息影响市场出现了不小的波动，基于潜在的经济和货币政策趋势，我们预计随着时间的推移欧元将下滑。欧洲央行(ECB)仍在积极实施宽松货币政策，扩大资产负债表规模，购入国债。而美联储(FED)加息已势在必行。”

DailyFX周一撰文称，作为欧元近期的主要威胁，希腊问题再度出现解决的“曙光”，在周一举行的临时峰会上，希腊提交了最新的解决方案，并做出了多项关键让步，这受到了国际债权人的欢迎，周四欧元区领导人将再度开会讨论希腊问题，目前欧洲的领袖们对本周解决希腊问示乐观。

不过欧元区领导人警告称，要达成最终协议，未来数日还需要付出更多努力。欧元区财长同意本周再度开会，此前希腊同欧盟执委会、欧洲央行和IMF等国际债权人已经仔细讨论了该国的提议。

据一位因为谈判未公开而要求匿名的欧盟官员透露，尽管希腊最新所提方案是谈判开始以来第一项认真的方案，但欧元区债权人认为这是进一步努力的基础，而不是一项已敲定的协议。

比利时首相Charles Michel在抵达布鲁塞尔参加欧元区紧急峰会时表示，尽管在周末之前有可能会达成协议，但尚不确定。德国总理默克尔(Angela Dorothea Merkel)则说领导人峰会只是咨询性质的，因为没有做出决定的基础。

德国总理默克尔称，希腊建议是“进一步谈判的良好基础”，IMF主席拉加德(Christine Lagarde)则表示“还有大量工作要做”。

澳洲国民银行(NAB)资深汇率分析师Emma Lawson说道：“我们等待，众说纷纭，甚至有一定程度的乐观看法。至少几天之内可能不会有什么结果。”

上周希腊局势为黄金市场带来大量避险需求，推动了金价的上行，但好景不长，本周一由于市场普遍预计希腊将达成协议，金价受到打压。

因希腊债务磋商可能取得进展的迹象推高全球股市，限制对黄金的避险需求，金价周一重挫逾1%。希腊债务谈判方面的正面消息给投资者以希望，憧憬距离达成协议可能已经很近。

CPM集团的主管Jeffrey Christian表示：“我认为，对希腊局势金融市场有很大的误解，人们把它弄得比它本身重要的多。”

Christian补充道：“希腊在本周晚些时候或者接下几周会达成协议，我认为黄金市场会出现下行压力，可能在1180美元/盎司有所支撑。”

德意志银行(Deutsche Bank)G10外汇全球主管Alan Ruskin表示：“市场真的乐观预计会达成某种协议。”

周一现货金下挫最多1.5%，至1181.90美元/盎司的日内低位，周一纽约尾盘现货金下滑1.3%，报1184.01美元/盎司。美国8月期金收盘暴跌17.80美元，跌幅1.5%，报1184.10美元/盎司。

ETF Securities分析师Martin Arnold表示：“市场一直存在一种潜意识，即希腊将达成协议。但如果希腊违约，到那时黄金将因其对冲最坏情况的传统功能被激发而上涨，”

分析师表示，中国因假休市，也拖累金价走低。

一旦希腊问题解决欧元升势就将完结？

法国巴黎银行(BNPP)上周六撰文称，任何有关希腊问题“解决”的消息都可能令欧元/美元升势减弱。

文章指出：“未来几天是希腊在6月底的最后期限前解决债务问题的最后机会。希腊危局令欧元仍成为市场的融资货币。我们仍倾向于预期希腊一旦有什么问题“解决”的消息释出，欧元之前的升势就会减弱，因为投资者做空欧元兑风险货币的意愿将再度上升。”

法国农业信贷(Credit Agricole)汇市策略师Mark McCormick表示：“欧元升势将消退，上档可能在1.1450美元左右，但我们认为希腊前景不会真的在更大范围内引起货币政策或基本面的改变。”他预计欧元最终将下滑。

纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)全球市场研究主管Simon Derrick说：“我们本周至少有可能知道希腊是否离开欧元区。我们都认识到在这之后市场会有几天的动荡，但诡异的是，看起来我们可能需要让希腊危机有个了断，欧元才再次走软。”

德意志银行的研究显示，美国联邦基金利率为2.75%，欧元区隔夜市场利率为零(目前为0.11%)，这意味着欧元/美元将再跌200点。

德意志银行G10外汇策略全球主管Alan Ruskin表示：“很明显，目前欧元/美元的压力取决于美联储。”