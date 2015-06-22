疫情伤害经济 韩国多措应对

中东呼吸综合征(MERS)病毒在韩国肆虐已超一个月时间，沉重打击了本已出现复苏态势的韩国内需市场，年内3%以上的GDP增长目标也受到严重威胁。如果MERS疫情短期内得不到控制，其经济危害将迅速由局部(旅游、流通等产业)向整体扩散，韩国面对MERS已无退路，只能背水一战。目前韩国政府正积极通过财政和金融双重刺激政策，阻止经济出现进一步下滑。

由于去年“岁月号”事故导致的低基数效应，市场此前普遍对今年二季度的CPI增长率充满期待。然而，MERS疫情的迅速扩散使消费迅速降温。韩国投资证券专家认为，“岁月号”事故给民众带来的主要是心理影响，而MERS则从物理上限制了民众的外出活动，不可避免地引发消费放缓，给内需产业造成短期打击。预计本季度CPI增幅较预期将有较大下滑。

MERS引发的经济危害已显现无疑。据韩国观光公社统计，以中国游客为主，6月1日至16日期间取消来韩旅游行程的外国游客已达11.78万人。如果加上无法统计的自由行旅游，每日减少的游客人数将超过1万人。截至6月14日，共有21艘邮轮取消在釜山和仁川的入港计划，按其所载4.9万余名乘客计算，估计消费损失额高达573亿韩元(约合3.22亿元人民币)。外国游客骤减也对航空、酒店等行业带来连锁打击，其中五星级酒店订单取消率高达50%。

流通和文化休闲领域是另一个重灾区。一个月以来，韩国百货商场的销售额大降25%，超市销售额也减少了7%。电影院和游乐场的顾客人数同比降幅分别达到54.9%和60.4%。韩国人最喜爱的棒球比赛观众人数，也由场均1.2万人下降到8000人。

目前，MERS对韩国经济的打击正向纵深发展。因为顾及到疫情的严重性，现代汽车和LG等韩国大集团推迟了招工计划；零售和餐饮行业的惨淡业绩使得小时工职位大幅下降。受冲击最大的是导游职业，从5月28日到目前，雇佣规模减量超过四分之一。

另外，韩国多地因MERS疫情取消了每年例行的庆典活动。以比较有代表性的江陵端午祭为例，庆典取消导致的间接经济损失超过200亿韩元。根据韩国农林畜产食品部统计，一个月以来，农村观光预约取消率高达90%以上，餐饮业和食品饮料行业的下滑幅度分别达到40.6%和8.3%。

据韩国经济研究院估算，如果MERS疫情按政府期待的在本月末得到有效控制，则给GDP带来的损失额为4.04万亿韩元；但如果延续到7月末，损失额将扩大至9.34万亿韩元；而一旦持续到8月底，韩国经济将承受近21万亿韩元的损失。

被逼到悬崖边缘的韩国政府已展开积极行动，金融和财政措施双管齐下，力阻经济进一步下滑。6月11日，韩国央行宣布将基准利率下调0.25个百分点，降至1.50%，这是韩国史无前例的利率低点。此后，韩国央行又在18日宣布，将向受MERS疫情冲击最为严重的餐饮、住宿、零售、旅游、运输等行业提供总额2.6万亿韩元低息贷款，以帮助相关企业尽快走出困境。

为挽救陷入“危机”的旅游业，韩国文化体育观光部15日也发布了“旅游业界支援方案”，决定对旅游业和酒店业等17个行业提供720亿韩元的特别融资支持，并向访问韩国的外国游客提供“安心保险”。外国游客如在访韩期间确诊感染中东呼吸综合征，韩国政府将为其提供3000美元的综合补偿。

与此同时，韩国企划财政部也制定了10万亿韩元规模的追加预算案，旨在用财政政策抵御疫情带来的损害。本月底，韩国政府将发布下半年经济政策方向，届时这项追加预算案将纳入其中。专家认为，下半年经济政策方向中能否包含有针对性的MERS疫情损害应对方案，将是韩国今年GDP能否成功保住3%增速的关键。