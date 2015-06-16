金价小幅波动静待FOMC会议 ETF继续流出情绪仍疲软

在周一的涨势后，周二(6月16日)金价继续在1180上方小幅波动，希腊局势为黄金市场提供了一些支撑，不过市场都在等待即将开始的美联储FOMC会议。周二亚盘金价最低触及1183美元/盎司，午市在1185附近。

希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。此前周日(6月14日)旨在避免希腊违约及可能退出欧元区的谈判破裂。

眼下希腊总理齐普拉斯不理会欧洲领导人关于迅速行动的请求，反而把周日改革换现金谈判的破裂责任推到债权人头上。他指出，政府有责任维护希腊的尊严，将拒绝进一步削减养老金的要求。

希腊现在只有两周时间来寻找摆脱僵局的途径。两周后，它需要偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元款项，届时可能导致其现金告罄，无法借到资金，徘徊在退出欧元区的边缘。

欧元区19国的财政官员将于周二就希腊问题举行电话会议，本周晚些时候各国财长将举行会议。但希腊财长瓦鲁法基斯在接受德国一家报纸采访时表示，他不打算在本周稍后的欧元集团会议上提出新的改革计划。

欧盟官员称，若希腊周四前没有改进提议，欧元集团会议将会采取强硬态度，可能对希腊发出最后通牒。

此外，周一公布的一些经济数据表现不佳，对黄金有利。

因制造业和矿业活动仍然疲弱，美国5月工业生产意外下滑，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。同时，6月纽约州制造业指数跌至2013年1月来最低水平，且在过去三国月中第二次出现负值，表明订单增长仍然疲弱。

MKS的交易员Sam Laughlin表示：“越来越接近美联储FOMC会议，1170至1195美元/盎司的区域仍然将是黄金市场波动的区域。”

Laughlin还称：“如果希腊的债务谈判有所起色，那么黄金的风险需求会受到影响，不过金价主要还是受到美元推动。”

目前市场的焦点主要还是在美联储FOMC会议上，将寻找美联储对升息所透露出的信息。

周一受到希腊局势的影响，全球股市都有所下滑，对黄金市场也有所支撑。

不过黄金市场情绪仍然疲软，周一SPDR黄金ETF再流出0.3%至701.9吨，是2008年以来的最低水平。