市场情绪疲软，贵金属仍将承压

外盘走势：周五夜伦敦金探底回升，收跌0.04%，报收1181.6金/盎司；周五夜伦敦银震荡走低，跌幅0.44%，报收15.976美金/盎司。今日亚洲盘伦敦金探底回升，收涨0.26%，报收1184.71美金/盎司；伦敦银探底回升，上涨0.2%，报收16.008美金/盎司。

内盘走势：沪金主力合约低开于238.75元/克，盘中震荡回升，报收239.75元/克，较上一交易日收盘价涨0.1%，成交量81150手，持仓量180970手。沪银主力合约开于3540元/千克，盘中探底回升，报收3554元/千克，较上一交易日收盘价跌0.22%，成交量732592手，持仓量629868手。

消息面：1、美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国5月PPI月率增长0.5%，预期增长0.4%，前值下跌0.4%。5月核心PPI同比0.6%，预期0.7%，前值0.8%。2、美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月12日)公布的周度报告显示，截至6月9日当周，对冲基金和基金经理大幅减持了Comex黄金、白银以及铜期货及期权净多头头寸。

ETF持仓方面：SPDRGoldTrust截至6月12日黄金ETF持仓量为703.98吨，日减0.24吨；iSharesSilverTrust白银ETF持仓量为10198.03吨，日增0吨。

行情研判：SPDR黄金ETF的总持有量跌到了2008年金融危机以来的最低水平。黄金ETF的流出显现出了贵金属市场情绪的疲软。美联储将召开6月FOMC会议政策声明，鉴于美国5月非农、零售、PPI等数据均向好，预计美联储政策声明将偏向鹰派。操作上建议沪金1512合约240.5元/克抛空，止损242元/克；沪银1512合约3560元/千克抛空，止损3590元/千克。