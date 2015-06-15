黄金存在美国也不保险 还是搬回家吧

因布雷顿森林体系和纽约全球黄金交易中心，全球各国 黄金储备几乎都存在的美国，但时过境迁，随着国际政治经济格局的变化，各国央行认为黄金还是放在自己国家比较放心。欧洲各国中央银行正从美国搬回部分黄金储备，主要原因是各国对欧元感到疑虑，并担心美国遭到极端组织“伊斯兰国”(IS)的恐怖攻击。

据报道，世界各国央行一直把黄金储备存放在纽约联邦准备银行的地下室金库。2012年底时，这里共存放53万根金条，总重量约6700吨，比2012年全世界个人黄金总消费量多出一倍以上。

美联储(Fed)前主席格林斯潘2014年10月曾强调，黄金储备在政治上具有重要的功能，结果11月便有近50吨的金条从纽约联储银行的金库搬出。

纽约联储银行金库的黄金存量从2014年开始减少，德国已经搬回85吨，并计划在2020年之前共搬回300吨。据报道，一架飞机最多可以装载3吨黄金，这表示要运回300吨黄金至少需飞100次。

荷兰已要求从美国搬回122吨黄金。奥地利也决定将存放在英国的280吨黄金搬回110吨。

金融及贵金属专家表示，欧洲国家由于对欧元的前途不确定，因此打算自行控管黄金。另外，欧洲与中国的贸易扩张也促使各国搬回黄金。

2014年11月瑞士举行一场与黄金储备有关的全国性公投，最后并未通过。公投内容包括禁止瑞士央行出售更多黄金以及要求央行搬回储存在其他国家的黄金。这场公投源自于瑞士民众对欧元的不信任，瑞士虽非欧元区国家，但在外汇存底中持有相当数量的欧元。

此外，由于美国与“伊斯兰国”的冲突升高，也使各国更担心存放在美国的黄金。

小知识：黄金为什么要存放在美国

美国纽约成为全球黄金交易中心始于布雷顿森林货币体系的确立，布雷顿森林体系以黄金为基础，以美元作为最主要的国际储备货币。

美元直接与黄金挂钩，各国货币则与美元挂钩，并可按35美元一盎司的官价向美国兑换黄金。在此体系下，纽约逐渐成为了全球黄金交易中心，再加上大宗黄金的运输和储备不易，为省去交易和储备的麻烦，各国干脆将黄金储存于美国。虽然布雷顿森林货币体系已经崩溃，但黄金却留在了美国。