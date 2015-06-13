黄金疲态尽显来回拉锯 耶伦女王能否再掀市场狂澜？

由于美国民众对薪资前景的乐观程度创下七年以来最，美国6月消费者信心指数初值反弹，表明世界第一大经济体的复苏前景势必将逐渐强劲。

美国密歇根大学(University of Michigan)周五(6月12日)公布的数据显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值升至94.6，预期91.5，终值90.7。

尽管加油站成本脱离早前触及的2009年以来的低位，但是就业市场持续改善，进一步刺激消费者信心。随着就业市场继续稳健，同时伴随着薪资水平走高，美国家庭的消费支出料将反弹，从而支撑经济复苏。

密歇根消费者信心中的通胀预期，是美联储高度关注的基于调查的通胀数据。

近期美国经济数据表现靓丽，表明美国二季度重拾复苏势头。

道明证券策略师Millan Mulraine周五在报告中写道，美国密歇根大学消费者信心指数表明消费者可能“在今年年初未发挥作用后重新成为重要力量”。

“最近一系列美国经济报告的乐观基调，将为下周的美联储讨论提供有利背景，”Mulraine指出，美联储官员们“肯定满意事情开始朝着正确的方向发展这一事实。”

另外，荷兰国际集团(ING)经济学家James Knightley表示，该数据表明“家庭部门情况仍然很好”。

蒙特利尔银行(BMO)Capital Markets经济学家Jennifer Lee称，周五的数据和其它最近的一些报告，暗示消费者“表现更好”。