德国被爆正为希腊破产做准备 欧元惨遭“三重打击”

欧元周四却遭遇“三重打击”。首先是美国零售销售数据优于预期，提升了美联储加息预期；其次，IMF谈判代表团重返华盛顿，令本已停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数；最后则是有关德国正在为希腊破产做准备的报导。受上述因素打压，欧元/美元周四纽约尾盘重挫逾0.6%，至1.1242，自周三所触及的1.1387高位回落。

本周以来欧元走势一直顺风顺水，但周四却遭遇“三重打击”。首先是美国零售销售数据优于预期，提升了美联储加息预期；其次，IMF谈判代表团重返华盛顿，令本已停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数；最后则是有关德国正在为希腊破产做准备的报导。

受上述因素打压，欧元/美元周四(6月11日)纽约尾盘重挫逾0.6%，至1.1242，自周三所触及的1.1387高位回落。零售销售数据出炉后欧元/美元最低一度触及1.1184的日内低位。

媒体惊爆德国正为希腊做准备

德国媒体周四报导称，德国政府正为希腊国家破产“未雨绸缪”。报导并指出，假如希腊破产，德国政府将施行资本管制，并讨论了资本减记问题。

事实上，这并非今年首次出现这样的消息。有德国媒体1月3日援引不知名德国政府官员的消息表示，德国总理默克尔(Angela Merkel)及其领导的政府已做好万全应对措施，以应对希腊可能再度爆发退欧风险的状况。

德国央行行长魏德曼(Jens Weidman)周四也发出警告称，为避免希腊破产甚至可能退出欧元区的时间正在一点点耗尽。

魏德曼在伦敦表示：“大家有很大的决心帮助希腊，但时间正在耗尽，破产的风险与日俱增。”他认为，万一希腊破产并退欧，最大的“输家”就是希腊与希腊人民。

IMF代表团：不谈了！

国际货币基金组织(IMF)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这导致本已停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

IMF采取意外举动之际，欧盟要求希腊总理齐普拉斯(AlexisTsipras)不要拿国家的前途“赌博”，应作出关键性决定以避免“灾难性”的违约出现。

一位希腊消息人士稍早也透露，因分歧继续存在，希腊谈判代表团也已于周四启程回国。

IMF的举动令希腊在月底前达成协议的压力倍增，届时希腊若未能达成协议，可能对一笔16亿欧元IMF欠款违约。这可能触发资本管制，并可能导致希腊退出欧元区，因而给金融市场和欧洲经济带来不可预见的后果。

尽管负面消息不断，但希腊政府最近仍然断言，还有机会。希腊政府发言人周四表示：“希腊代表团如约准备加强讨论，以尽快达成协议，甚至可能在几天内达成。”

亚洲周五并没有重大的经济消息，希腊债务协商的进展仍会是关注焦点。

澳新银行(ANZ)分析师表示：“金融市场对希腊的消息已感疲乏，但在情况明朗之前，它仍是个令人烦扰的因素。”

野村证券(Nomura)分析师Jens Nordvig周四在一份客户报告中表示，该行目前正在做空欧元/美元，在1.1220进场，止损设在1.1450，目标1.09。

Nordvig说道：“在5月初我们就已经重启美元多头的交易。但是我们一直建议客户做多美元/日元或者做空澳元/美元，而不是进行任何欧元/美元交易。但现在我们认为已经到了重启欧元/美元做空交易的时机了。”

“恐怖数据”再显威力

有着“恐怖数据”之称的美国零售销售再显威力，美国商务部周四报告称，上月零售销售月率增长1.2%，优于预期的增长1.1%；4月上修至增长0.2%，前值为持平。

零售销售数据良好，加之强劲的5月非农就业数据，且制造业活动企稳，提振对美国经济前景的信心和对美联储加息的预期。

零售销售数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，美元指数实现四个交易日来首次攀升。美元/日元上扬多达1.1%，之前三日连跌，周三创下六个月最大单日跌幅。

周四纽约尾盘，美元指数最新报95.10，脱离周三创下的近一个月低位94.32。

麦格理(Macquarie)驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示，市场之前的预期是美联储将在9月之后加息，但目前可能更倾向于在9月采取行动。美联储自2008年12月以来一直保持基准利率在近零水平。

荷兰银行(ABN AMRO)外汇策略师Georgette Boele表示：“这对美元而言是好消息，这消除了经济方面的一些疑虑并增强了人们对于美联储9月份加息可能性升高的信心。”

Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis表示：“周四的数据，包括与趋势一致的初请失业金数据，使美联储选择在9月加息的可能性大大增加。”