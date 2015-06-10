“巨无霸”中国核电亮相上交所 未来升值空间大猜想

号称新股中“巨无霸”的中国核电6月10日登陆上交所，据外媒搜集6家券商分析师所得预估中值，中核电上市后涨幅空间料达74%-108%。6家券商给出的上市后目标价预估范围从5.5至9.18元人民币不等，对应62%-171%的涨幅空间。

号称新股中“巨无霸”的中国核电周三(6月10日)登陆上交所，据外媒搜集6家券商分析师所得预估中值，中核电上市后涨幅空间料达74%-108%。

6家券商给出的上市后目标价预估范围从5.5至9.18元人民币不等，对应62%-171%的涨幅空间。这6家券商包括国金、国泰君安、广发、申万宏源、中信、瑞银(UBS)。

中国核电IPO价格为每股3.39元人民币，募资131.9亿元，是2011年中国电建募资135亿元上市以来最大的IPO。中国核电也是首只在A股市场上公开发行的核能发电行业股票。

上交所公告称，中国核能电力股份有限公司人民币普通股股票将于2015年6月10日在上海证券交易所上市，证券简称为“中国核电”，证券代码为“601985”。

申万宏源证券指出，中国核电是A股唯一核电运营类公司，国内市场控股核电装机容量第一。

广发证券也提及该股的稀缺性，称中核电权益装机规模约为中广核的三分之二。而且随着核电审批重启，未来5年有望迎来投产高潮。

国泰君安预言，身为核电行业龙头的中国核电借助上市募资投入，2015-2020年装机容量年均复合增速可达16.19%。

未来有多大升值空间？

广发证券称，参考中广核估值，中国核电合理股价约为7.69元-9.18元/股。国泰君安证券认为合理股价为6-7.20元/股。

申万宏源证券则发布报告称，考虑到公司未来成长性确定，具备核心技术优势，A股核电运营的稀缺性，公司合理价区间为5.5-6.5元。

中国核电6月3日发布公告称，据联席保荐机构(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告，中信证券研究员认为中国核电合理市值区间为895亿元-1,074亿元，瑞银证券的研究员认为中国核电的合理市值区间为972亿元-1,287亿元。

按公司发行价及发行后总股本155.65亿股计算，公司市值约528亿元，距中信估算值有70%-103%的上升空间，距瑞银估算值有84%-144%的上升空间。

曾经那些“巨无霸”们

据外媒统计的数据显示，包括中国核电在内的规模20亿美元以上的A股IPO共14家，已经上市的13家在上市首日平均上涨26%。

中国中铁表现最佳，涨68.5%。农业银行表现最差，仅涨0.75%；农业银行IPO规模最大，达685亿元人民币。

在已上市的13家公司中，与中国核电业务最相近并且IPO规模最相近的中国电建上市首日涨17%。

中国核电上市首日将如何影响大盘？

那么中国核电对于大盘究竟会有何影响？我们可以从历史数据中找到一些规律。

根据媒体统计显示，A股开市以来，共有36只募资规模在100亿元以上大盘股上市，其中20个规模在150亿元以上。上市首日，上证综指跌多涨少，下跌比例高达75%，平均跌幅达到1.78%。