日本政要发声给日元“撑腰”美元走软黄金迎复仇良机

周二欧市盘中，美元指数窄小幅回升至95.30附近。日内日本经济财政大臣甘利明称日元汇率急剧波动对日本经济不利，美元/日元的升势或遭遇“拦路虎”。现货黄金短线跳涨5美元，金价或将有望进一步上探10日均线1183附近。

市场中关于奥巴马警告强势美元的传言隔夜重创美元，尽管美国白宫官员否认了该消息，但这还是引发了市场的担忧。周二(6月9日)欧市盘中，美元指数窄小幅回升至95.30附近。日内日本经济财政大臣甘利明称日元汇率急剧波动对日本经济不利，美元/日元的升势或遭遇“拦路虎”。现货黄金短线跳涨5美元，金价或将有望进一步上探10日均线1183附近。

美元指数惨遭“飞来横祸”日本政要再度口头干预日元

美元指数隔夜遭遇“飞来横祸”。一位法国官员在G7会议之后透露，美国总统奥巴马在会上称，强势美元是一个问题。这随后引发美元指数的显著回落。

尽管美国白宫官员随后否认该消息，但是市场的忧虑并未因此有所缓解，美元指数隔夜再度大跌逾百点收于95.20，将上周非农的涨幅尽数回吐。

日内，美元指数窄幅震荡于95.00附近，汇价最低触及94.86，刷新近三个交易日低位，之后小幅回升至95.30附近。

技术上看，美元指数跌回上周五非农前的位置下方，5日均线下穿10日均线，短线风险仍偏于下行；技术指标方面，MACD指标双线初步形成死叉，RSI位于45附近。

晚间并无重大的美国经济数据公布，市场当前围绕的重点仍将是“强势美元”话题和对手货币欧元的走势。

市场分析人士指出，“强势美元会造成两种负面后果，出口受抑以及通缩压力，美国并非出口依赖型经济体，而且根据实际贸易形势来看，美元强势没有对出口竞争力形成明显冲击，然而企业收益却难逃受创的命运。”

BK Asset Managment的首席外汇策略师Kathy Lien表示，美元强势对于美联储(FED)而言并不是什么“致命问题”，但如果汇价在年内已涨6%的情况下再涨6%，那么美联储可能会因此放慢加息脚步。

关于奥巴马谈论强势美元的传言在市场中激起千层浪，日本政要日内也试图“口头干预”日元汇率，一时间市场惊现各国政要谈论汇率的景象。

日本经济财政大臣甘利明(Akira Amari)在东京接受采访时表示，日元汇率急剧波动对日本经济不利。

甘利明指出市场决定当前的外汇水平是否反映基本面。他同时表示，将密切关注外汇市场动态。这也是甘利明近期又一次对于日元汇率发表看法。他在5月28日曾讲话称近期汇率波动反映美元涨势而非日元跌势，但不乐见汇率迅速波动。

美元/日元自5月底突破前期震荡区间之后加速上涨，汇价从121附近一度蹿升至125.80，创下近13年来的高点。日内欧市盘中，美元/日元窄幅震荡于124.30附近，上升步伐近期有明显放慢迹象。

而就在上周四，日本央行审议委员原田泰周四发出罕见信号。他讲话称，近几年来日元过分强劲、伤害到日本制造业的情况已经得到纠正。

市场分析人士指出，在日元快速贬值之后，原田泰的表态可能给了市场一个信号，即日本央行并不希望日元过分贬值。而甘利明的最新讲话也佐证了这一猜测。

希腊当局提交最新改革方案 黄金反弹多头欲上演逆袭？

希腊局势日内又有新的进展。一名欧盟官员日内表示，欧盟执委会已经收到希腊新的改革方案，目前正在评估。这可能使资金匮乏的希腊获得新的援助。

该官员称，“这个方案本应上周四之前提交。方案将弥合希腊和国际债权人之间在养老金或增值税改革等问题上的分歧。”

希腊债务谈判久拖未决，整个欧盟和IMF都为和雅典尽快达成一致而焦头烂额。尽管上周国际债权人达成协议草案，但希腊当局却不认可该草案。

德国总理默克尔再度讲话督促希腊当局拿出诚意，“剩下的时间不多了。大家都在密集的工作。后天将是一个同希腊总理会谈的一个机会。现在每一天都很重要。”

默克尔重申，“我们希望希腊留在欧元区，但我们立场明确，即如果让我们与希腊团结一致的话，需要该国拿出提议并实施改革。”

而另一方面，欧元区已经开始对希腊退欧的影响进行评估。欧洲央行管理委员会委员诺亚日内表示，假如希腊果真退出欧元区，也不会对欧元产生太大影响，因该国的经济规模较小，且欧元区实行了改革举措。

诺亚在讲话中指出，“我相信，希腊不会严重影响到欧元的使用及其作为国际货币的地位，希腊经济规模仅占欧元区的2%，因此实在是微不足道。”

日内，欧元/美元冲高回落，汇价最高触及1.1341后回撤至1.1290水平，隔夜汇价一度大涨近200点，将非农公布之后的失地尽数收复。

希腊债务谈判悬而未决，现货黄金日内欧市盘中短线拉升近5美元，最高触及1181.60，刷新三个交易日的高位。

DailyFX在日内的分析中指出，金价于3个月低点小幅回升盘整。若金价触及下方目标1169.31(38.2%回撤位)，将进一步下行挑战1149.85(50%回撤位)。但若金价企稳趋势线阻力位1178.09，阻力目标指向1193.38(23.6%回撤位)。

FXStreet分析师Dhwani Mehta认为，金价有望延续涨势并测试10日均线1183.50。如突破该位置，金价可能进一步攀升重测6月4日高点1186.27。日图RSI位于40.70，走高，暗示金价可能进一步走高。整体上，只要守住1170，金价仍有望上涨。