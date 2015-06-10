平静表面下暗流涌动 希腊问题会谈恐再成引爆点

周三没有重磅经济数据出炉，投资者将聚焦德国总理默克尔与希腊总理齐普拉斯的会谈，预计将对将会汇市产生重要影响。事实上，尽管希腊谈判并未有明确进展，但少许“阳光”就能让欧元笑得“灿烂无比”。

周二欧元/美元基本持平，但盘中波动却依然十分剧烈，投资者仍在继续消化来自希腊方面的信息和奥巴马言论，而美联储加息预期也令市场情绪起伏不定。周三没有重磅经济数据出炉，投资者将聚焦德国总理默克尔与希腊总理齐普拉斯的会谈，预计将对将会汇市产生重要影响。

事实上，尽管希腊谈判并未有明确进展，但少许“阳光”就能让欧元笑得“灿烂无比”。据华尔街日报周一(6月8日)引述未知名消息称，上周债权人提议将金援计划延长到2016年3月，但条件是希腊削减养老金和加税以及采取其它措施。该消息帮助推动欧元周一飙升。

周二纽约尾盘，欧元/美元基本持平于1.1283，之前在周一曾大涨1.6%。

尽管日线基本收盘，但欧元/美元盘中波动却依然剧烈，盘中最低一度触及1.1215。

欧元/美元的三个月波动率在周二纽约尾盘升至11.8%，超过一年期波动率的程度达到一个多月来最大。此外衡量美元兑十国集团(G10)八种对手货币短期汇率波动的指标已超过长期指标，表明交易员们在等待明确的催化因素买卖美元之际预计波动会加大。

富国银行(Wells Fargo)在纽约的策略师Eric Viloria表示：“虽然政策前景方面仍有不同看法，但汇市方面的波动在加大。近期不确定性加大是有道理的，一旦政策开始正常化，长期的不确定性会减少。”

欧元等待希腊问题会谈

希腊救助谈判依然令投资者持谨慎态度。尽管目前没有最新消息传出，但据外媒报道，希腊和国际债权人周二整天都在进行会谈，试图敲定协议，不过他们对彼此提案不充分之处都表达了强烈抗议。

一希腊政府官员周二表示，希腊已经向欧洲债权人提交了另一份改革建议，但该国同欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救助协议将在本月底到期。

随着在布鲁塞尔的磋商进入关键阶段，欧洲官员展现强硬立场，表达他们对希腊协商策略的失望。

德国总理默克尔(Angela Merkel)已强调迫切需要解决问题。她与法国总统奥朗德(Francois Hollande)将于周三会晤希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)。

欧盟和IMF对希腊的救援计划将于本月底到期，届时希腊必须向IMF偿还16亿欧元债务。但没有债权人新的资金到位，希腊可能无法偿债。

根据希腊总理府发布的公告，齐普拉斯将在布鲁塞尔参加欧盟拉美领导人峰会期间会见德国总理默克尔和法国总统奥朗德。

德国一位官员也证实，德国总理默克尔和希腊总理齐普拉斯计划周三在布鲁塞尔召开的峰会期间举行会谈。

默克尔此前强调，她希望希腊留在欧元区。但她在德国召开的七国集团(G7)峰会上发表讲话后，明确表示“时间所剩不多”。

希腊及欧盟上周均提出建议，以期打破僵局。如果协商解决不了问题，那么可能迫使希腊退出欧元区，这有可能动摇金融市场，甚至冲击全球经济。

DailyFX周二撰文称，汇市周二同样陷入震荡以内，欧元也并未延续周一的飙升势头。与此前几个交易日相比，周二希腊谈判没有更多的消息传出，各方依然陷入拉锯战当中。

文章称，周三市场缺乏重量级的经济数据，德国官员表示总理默克尔和法国总统奥朗德将与齐普拉斯会面，会谈的结果对周三的汇市影响可能较大。

BK Asset Management的外汇策略主管Kathy Lien在一份报告中写道：“希腊官员继续拒绝欧盟/IMF的建议，因此很显然，没有取得有意义的进展，这本应不利于欧元，但欧元还是大幅上涨。我们相信，在1.13区间卖出欧元/美元是有吸引力的机会。”

美元静待零售销售

美元指数周二盘中走势动荡波动较大，投资人静待美国周四公布的零售销售数据。分析师认为，数据可能巩固上周五美国公布就业增长意外强劲后产生的对经济的乐观情绪。

瑞穗(Mizuho)驻纽约的汇市策略师Sireen Haraji表示：“市场一致认为零售销售数据将强劲。”

根据外媒调查，5月美国零售销售月率料增长1.1%，远优于上月的持平。据称，近几个月疲弱的消费者支出令美联储政策制定者担心；联储正在权衡近十年来首次加息的时机。

美元指数尾盘微跌0.1%，报95.18，远低于上周五美国就业报告发布后触及的96.91高位。周一美元曾遭遇重挫，除了希腊方面的乐观消息之外，有关美国总统奥巴马(Barack Obama)担忧强势美元的“乌龙消息”也是主要原因。

一家媒体周一援引未具名法国官员的话报导称，美国总统奥巴马不满于强势美元。尽管白宫方面迅速予以否认，但许多投资者将此报导视为轧平美元多头的机会。

德国商业银行(Commerzbank)外汇策略师Lutz Karpowitz说道：“不论奥巴马在媒体不能采访的闭门会议上说了什么，也不论美国经济数据是强是弱，在我看来，市场的反应都说明，汇市尚未做好迎接美元进一步走强的准备。”