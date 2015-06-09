2015/6/9黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/9 10:28

基本面：

"美元指数走软，主要因为日内有媒体报道称美国当局开始对强势美元感到不安，虽然随后这则报道被否认，但强势美元的阴影却一直留在投资者心中，这施压美元。另一方面，美国当日公布的就业市场状况指数表现好于前值，但市场似乎对该数据的良好表现早有预期，该数据并未对市场走势产生太大影响。因此美元指数周一完全收回了非农后的涨幅，跌至95关口。另一方面，市场对希腊谈判最终达成协议充满了希望，而周一希腊和国际金主均出现了立场软化的迹象，这也对欧元构成支撑，加之当日德国良好的经济数据，欧元兑美元短线上冲1.13关口。

其它市场上，现货金价在连跌三日后小升，因美元走低和股市下滑；油价下滑，因中国原油进口下降且OPEC会议决定仍在发酵。

纳斯达克指数周一收盘下跌46.49点，跌幅0.92%，报5021.97点。

标普500指数周一收盘下跌13.46点，跌幅0.64%，报2079.37点。

道琼斯工业平均指数周一收盘下跌82.05点，跌幅0.46%，报17767.41点。

"

技术面：

周一金价开盘冲高，欧盘回落，美盘回升，整一个过山车，不过，最后还是收出阳线，但是上引线部分过长，目前MA6移到1175.56位置，早上开盘后金价走高MA6附近，macd回升到0附近，dif有望交叉，能否金叉有待判断，另据周线图看，金价下方空间似乎还没有走完，所以对日线的dif与dea关系，只可当相互接近来看待较好，那么今天的MA6位置就可以当做判定dif与dea是否差生金叉的参考条件了。再看4小时周期，MA6与布林中轨渐渐走近，macd连续阳线，dif与dea继续向上同步运行，走势偏多。美元指数昨日弱势，今日是否转强关注94.99，其日线结构上macd，kdj等指标，都显示美元指数偏弱。

今日观点：

综上所述，今日走势关注1175.66得失，突破，则走势偏强，否则依然偏空，这里是个关键，操作上还是多多观望为好。

今日思路：

阻力位1178.38、1183.44、1199.63；支撑位1170.17、1163.35、1160.75；

1、黄金1175.38不破做空，止损1180止盈1170.32、1162.67、1155.02

2、黄金1167.24不破做多，止损1162止盈1175.38、1183.44、1199.63；

3、白银16.12不破做空，止损16.54止盈16.06、15.92、15.54；

4、加元1.2414不破做空，止损1.2451止盈1.2360、1.2248；

5、澳元0.7699企稳做多，止损0.7679止盈0.7770、0.7793、0.7813；

6、日元124.82不破做空，止损125.1止盈124.11、122.89、122.36；

7、欧元1.1316突破做多，止损1.1212止盈1.1378、1.1439、1.1465；

8、英镑1.5315附近做多，止损1.53止盈1.5413、1.5492、1.5492；

9、瑞郎0.9306附近做空，止损0.9338止盈0.9123、0.8891；

10、镑日191.14附近做空，止损191.94止盈190.76、190.23；

11、欧日140.16企稳做多，止损139.9止盈141.04、141.91、148.11；​

12、美指94.65跌破做空，止损95.36止盈93.7、91.8、88.66；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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