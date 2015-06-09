韩国MERS患者逼近百人7人已病亡 或严重冲击该国经济

韩国方面周二(6月9日)通报称，该国国内因感染中东呼吸系统综合症(MERS)而死亡的患者在过去24小时内再增加2人，达到了7人之多，同时在日内又新发现8例新患者之后，确诊患者已达95人，预计很快就会升至3位数。疫情引发的公众恐慌也进一步加剧。

周一(6月8日)，该国一名68岁，患有心脏病的老妇在感染MERS病毒后不治辞世。患者此前曾于5月底与其他MERS患者在首尔市内共用一间病房。之前，该国在周日和周一分部发现了22例和23例新感染者，使得疫情的蔓延程度比预想中严重得多。之前，一名在校学生也被诊断为MERS感染者，而韩国国内已有多达2000所学校无限期停课以防病毒扩散。

韩国官方已承诺在本周彻底截断病毒的进一步传染和扩散。总统朴槿惠在当天的内阁会议讲话中称，政府将采取一切可行的预防性措施来阻止MERS疫情对经济活动造成拖累。而事实上，MERS疫情的扩散将迫使民众呆在家中取消既有的购物活动，这将严重冲击内需状况。同时，光在刚刚过去的周末，就已有多达2.5万人次的国际游客取消了赴韩旅行计划。而主要旅游客源地之一的香港更是对韩国挂起了红色旅游风险警示。预计在整个6月份，将有超过10万国际游客取消前往韩国观光的计划，这对于该国经济将造成巨额损失。

韩国代总理崔炅焕在周二的会议上也表示，民众现在不仅对MERS疫情本身感到恐慌，还已开始担心其所可能带来的经济与社会冲击。因此，针对此状况，政府会在本周结束之前推出一系列的紧急响应措施来加以应对。