为何人民币尚不能撼动美元的霸主地位？

贝莱德全球首席投资者策略师Russ Koesterich日前撰文称，人民币不仅对于中国投资者十分重要，对于全球经济而言同样如此。不过他依然认为，人民币并不会很快对美元的霸主地位构成威胁。Koesterich指出，预计人民币汇率将双向波动，而非呈现稳步升值态势。

贝莱德(BlackRock)全球首席投资者策略师Russ Koesterich日前撰文称，人民币不仅对于中国投资者十分重要，对于全球经济而言同样如此。不过他依然认为，人民币并不会很快对美元的霸主地位构成威胁。

中国是全球的第二大经济体，而人民币在国际贸易中的地位也愈发重要。根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告称，人民币已经取代加元和澳元，成为第五大全球支付货币。

尽管人民币的角色变得更加重要，但Koesterich认为，人民币不会很快取代美元，成为全球头号储备货币。

Koesterich在文章中写道，中国政府将继续朝“金融自由化”努力。作为经济改革举措中的一个重要组成部分，中国政府已经公开承诺在年底开放资本账户，这也意味着资金将更加自由地进出该国。国际货币基金组织(IMF)可能在今年晚些时候将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这将是一个里程碑式的事件。为了满足IMF的标准，人民币必须能够被“自由使用”。

Koesterich指出，预计人民币汇率将双向波动，而非呈现稳步升值态势。从2011年至2014年初，人民币持续升值。然而，在过去18个月，汇率更多呈现双边走势。投资者应预计这种态势将持续，因人民币汇率将受到正反两个方面因素的影响。

中国正努力向消费驱动型经济转型，随着时间推移该国经常帐盈余应会收窄。此外，资本外流加剧表明人民币汇率可能过于“昂贵”。这两大因素表明人民币可能进一步走弱。尽管如此，中国依然拥有庞大的经常帐盈余规模，约占国内生产总值(GDP)的3.5%左右。与此同时，中国还有极高的储蓄率，这应会支撑人民币汇率。简而言之，人民币走势料将变得更加震荡。

Koesterich称，人民币不会很快取代美元。尽管中国最终将实现完全可兑换，该国政府在具体操作和实施时机方面将持谨慎态度。即便中国迈出了这最后一步，人民币要对美元的霸权构成严重威胁仍要等上数年之久。尽管近期使用程度增加，但人民币占全球支付的比重仅为2.2%，远远低于美元的45%。此外，中国在发展其资本市场方面依然任重道远，特别是债券市场。这也是一国能否拥有储备货币地位的关键标准。

Koesterich写道，对于投资者而言，有两点需要记住。首先，由于美元在未来数年内仍将会是全球头号储备货币，它将继续给美国资产、尤其是美债提供支持。在这过程中，美国利率也将得以保持在较低水准。其次，尽管人民币不太可能很快取代美元，但中国影响力的不断上升表明中国资产(股市和债市)可能在全球资本市场上拥有更重的分量。