非农超级核爆冲垮金价 黄金置之死地难后生

本周现货黄金走势先扬后抑，周一黄金受助于大手笔买单，一度上破1200大关，但是随后被证明是假突破，周二也没有借助美元大跌扳回劣势，此后从周三开始，在美国就业市场数据利好连续的打击下，现货黄金遭遇了噩梦般的三连阴走势。

6月1日至6月5日贵金属市场综述：本周现货黄金走势先扬后抑，周一黄金受助于COMEX交投最活跃的8月黄金期货大手笔买单涌入推动，一度上破1200大关，最高刷新1204.21美元/盎司，COMEX交投最活跃的8月黄金期货在21:23一分钟涌入7340张合约买盘，推升现货金价格瞬间飙升逾6美元突破1200关口，但最终无功而返，升势被证明是假突破，在美元走强之际，黄金价格任何上冲1200.00美元/盎司关口的意图恐怕都会像以卵投石一样遭遇滑铁卢。

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周一(6月1日)公布的报告显示，黄金一度蹿升至1204高位，但并未在该阻力上方逗留太久。因此，黄金此番涨势不能算有效突破。根据艾略特波浪理论，若金价能突破1202阻力则暗示暗示金价第4浪筑底。只要金价收跌于21日移动均线1200关口下方，则短线倾向于看跌黄金。

随后周二黄金反弹，受助于美元指数出现大幅跳水，但是尽管如此，现货黄金反弹幅度依旧有限，果然如上述机构预计的那样，

周三纽约时段盘中，突然出现的巨量卖单致使金价短线跳水10美元，并一度刷新1179.43美元/盎司的三周低位。美国芝加哥商品交易所(CME)周三即时交易数据显示，美国COMEX 8月黄金期货价格在北京时间周四(6月4日)00:35-00:37成交5933手，00:40分再成交4007手。

ActivTrades的首席分析师Carlo Alberto de Casa指出，“对希腊达成债务协议的乐观情绪和德拉基的讲话缓解了欧元区的紧张局势，这扶助提振股市，损及对黄金等避险资产的买兴。

周四(6月4日)因美国初请数据强劲，且希腊推迟偿还IMF贷款引发欧元兑美元走软，金价大跌逾1%,并刷新1172.55美元的五周低位，周四非农前两大前瞻指标—初请和ADP就业数据均双双向好，令黄空头开始提前庆祝狂欢夜。

黄金空头的预感是对的，周五(6月5日)美国5月非农增加28万，大幅好于市场预期增加22.5万。数据公布后，现货黄金则瞬间跌破1170，短线大幅跳水，日内最低下探1162.39，刷新近3个月低位。

20:30非农数据公布后，黄金期货又现瞬时大卖单，COMEX最活跃的8月黄金期货合约在北京时间20:30一分钟成交8954手。

国际黄金本周开盘报1189.75美元/盎司，收盘报1171.70美元/盎司，下跌18.05美元，跌幅1.5%；最高触及1204.21美元/盎司，最低下探1162.39美元/盎司。

另外，国际现货白银本周开盘报16.70美元/盎司，收盘报16.10美元/盎司，下跌0.60美元，涨幅3.6%。最高触及17.15美元/盎司，最低下探15.95美元/盎司，

当周贵金属市场要闻盘点：

CFTC：6月2日当周对冲基金减持黄金净多头头寸

国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月5日)公布的周度报告显示，截至6月2日当周，对冲基金和基金经理减持了Comex黄金、白银和铜的期货及期权净多头头寸。

具体数据显示，截至6月2日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少4118手，至68908手；COMEX白银投机净多头头寸减少5055手，至36500手；COMEX铜投机净多头减少24093手，至4221手。

ISA Bullion：长线投资者不适合入市 建议逢低买入实物黄金

根据ISA Bullion本周公布的报告显示，就黄金最近几个月走势而言，目前不太适合长线投资者入场操作。但若长线投资者想要参与市场，则建议逢低买入实物黄金。

黄金技术分析师：押注看跌黄金价格

技术分析师Todd Gordon预期黄金在未来几周将产生大波动。Gordon在CNBC“Trading Nation”栏目中表示，“我认为黄金的支撑不存在了，只是在等待突破技术位。我们想做空黄金。”Gordon指出，长期来看，基于月线，黄金受到上行趋势支撑，“我们在2002，2003，2004及2005触及上行趋势线。但近来，黄金再度跌回支撑线，很可能是下跌而不是上涨。”Gordon押注看跌黄金，持有SPDR黄金ETF期权。他表示，美元强劲，黄金肯定会继续走低。

5月实物黄金ETF惊现大幅减持

5月实物黄金ETF遭遇大幅减持，表明整个市场的消极情绪正在蔓延。据全球最大的实物黄金交易所交易基金(ETFs)SPDR黄金信托的数据显示，5月黄金ETF下滑25.98吨，至715.07吨，这使得2015年迄今流入ETFs的6.84吨投资资金显得相形见绌。

ETFs在2015年1-5月整体上仍然有6.84吨黄金流入，表明ETFs仍然受益于1月份强劲的资本流入。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen认为，SPDR黄金ETF已经回落至2015年年初的水平，也就是瑞士央行(SNB)撤销欧元/瑞郎1.20汇率下限之前的水平。

Hansen指出，随着全球经济和政治不确定性日益消退，投资者风险偏好情绪与日俱增，从而放弃了所持黄金头寸区追逐能带来更高收益率的资产。

随着进入夏季黄金淡季，巴克莱(Barclays)分析师也认为，黄金ETFs若进一步减持黄金，黄金市场将进一步承压。巴克莱分析师表示：“实物需求正在减弱，市场上似乎没有出现力挽狂澜的投资需求。”

听机构说5月非农如何影响美联储加息路径？

经济学家和策略师们认为，美国5月份强劲的非农就业数据显示经济动能加速积聚，令是否在9月加息的问题再度成为了讨论焦点。

花旗（Citi）外汇策略师Steven Englander表示，就业报告“为美联储提供了所有可能情形中的最佳形势”。他指出，在形势改善的情况下，美联储可能会在6月份加息，不过第一季度总需求的疲软可能会令决策者裹足不前；如果下周公布的零售额数据带来惊喜，即总体零售额增长超过1.5%（预估为1.1%），那么这将提供美联储所需的证据，证明糟糕的形势已经过去；那么，美联储仍可能6月加息。

凯投宏观（Capital Ecomonics）经济学家Paul Ashworth表示，非农就业人数增加，进一步证明美国经济冬季放缓后现在重拾动能；零售、娱乐及酒店等领域就业人数增加预示5月份零售销售数据会反映出消费者需求反弹。

道明证券策略师Millan Mulraine表示，非农就业报告令9月加息仍有可能，报告显示美国经济的主要力量在复苏中增强，但目前尚未充分体现在生产数据中。

Pantheon Macroeconomics经济学家Ian Shepherdson称，若6月就业数据与5月一样强劲，则无法排除7月加息可能；若非如此，9月则是美联储所希望的最晚时间。他补充道，就业数据总体上非常强劲；失业率的提高只是噪音，反映了劳动参与率的上涨。

下周市场展望

展望下周，市场分析人士预计金价总体依然疲弱。据Kicto调查结果显示，本周在接受调查Kitco在线调查的350位大众投资者中，106人(30%)看涨，211人(60%)看跌，33人(10%)看平。

这与对华尔街专业人士的调查结果基本一致，大众投资者比专业人士更看空下周金价。接受调查的33位市场专业人士中，19位作出了回复，其中8人(42%)看涨，9人(47%)看跌，2人(11%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

本周末和下周前几天，黄金交易员将密切关注希腊局势。希腊推迟了向IMF的还款日期，要求将4比总共16亿欧元欠款于月底打包一并偿还。部分分析师警告称，这可能意味着希腊离退欧更进一步。

Ira Epstein division of Linn & Associates董事总经理Ira Epstein指出，希腊局势的不稳定性有助于提振黄金。“我们将听到更多有关希腊的消息，”Epstein称，“如果希腊危机未带来灾难，那们我预计黄金(下周)将下行。但是如果他们决定回到德拉克马(古代希腊的银币)，那么黄金将受到支撑上行。只有这个因素才能提振黄金。”

沃尔什(Walsh Trading)商业套期保值业务主管交易Sean Lusk表示：“市场将关注希腊债务危机日益发展的剧情，虽然这是否能点燃一些避险需求仍有待观察。”

若希腊债务问题未带来危机，Epstein预计金价近期将走弱。他预计短期内黄金可能会反弹，阻力位于1185-1200美元/盎司区域。然而，Epstein指出，“这位于做空区域。”他关注下行目标1120美元/盎司。

下周美国经济数据方面，黄金交易员将关注周五的初请数据以及零售销售数据。周五将发布生产者物价指数以及密歇根信心指数。当然，最重要的当属美联邦公开市场委员会(FOMC)6月16至17日举行的政策会议，会议之后将召开记者会。

布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）分析师称，“薪资上扬预示着消费支出将增加，下周的零售销售数据将表明收入增加将再度促使美国人消费购物。”

此次会议之前，金市可能会保持中性模式。Lusk指出：“我期望黄金市场将于联邦公开市场委员会6月16-17日的会议上得到巩固， 不过下周的零售销售以及2周之后的住房数据可能会改变黄金的方向。这将是观察黄金是否保持其11月低点，或近期金价的下跌能否刺激亚洲的黄金需求的有趣时机。”Lusk说。 2014年11月黄金近期期货曾跌至11月约1135美元/盎司。

非农过后黄金或遭双重压制

美国5月非农就业报告大幅好于预期，就业人数增幅创年内高位，薪资增速加快。市场预期美联储10年来将要首次加息，黄金今年持续承压。利率上升增加了持有零息资产黄金的成本，同时也提振了美元，这对黄金构成双重压制。

非农就业报告后，利率期货市场的预期显示9月份加息的机率从就业数据公布前的27%升至33%。据芝商所集团的数据显示，10月份加息的机率为53%左右，而数据公布前为44%。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)周五(6月5日)指出，如果劳动力市场继续改善，通胀预期保持平稳，美国经济发展前景亦不受乌云笼罩，那么我将支持今年晚些时候开始货币政策正常化的决定。杜德利在联邦公开市场委员会(FOMC)具有永久投票权。

同时，杜德利警告称，“就业增长是否强大到足以导致进一步改善劳动力市场仍有一些不确定性。”他还强调，首次加息后将采取渐进的方式逐步升息。另外，杜德利还指出市场的预期与美联储加息节点相差不远。

美国劳工部(DOL)周五(6月5日)公布的数据显示，美国5月平均每小时工资月率增长0.3%，预期增长0.2%，前值增长0.1%；美国5月平均每小时工资年率上升2.3%，前值为上升2.2%。

多数分析师看跌下周金价

据彭博社周五（6月5日）公布的最新调查显示，因黄金市场消极情绪蔓延，黄金疲弱，多数黄金交易员、分析师看空下周金价。

在接受调查的18位黄金交易商及分析师中，5人看涨（28%），11人看空（61%），2人看平（11%）。

国际现货黄金月日当周累计下跌18.40美元，跌幅1.55%，收报1171.70美元/盎司，最高上探1204.21美元/盎司，最低下探1162.39美元/盎司。

据彭博社采集的数据显示，截至周三，持有黄金支持的黄金交易所交易产品连续六个交易日下跌至2009年以来最低水平。据荷兰银行(ABN Amro)称，厄尔尼诺现象可能会降低印度的婚礼黄金需求。瑞士黄金出口跌至4月以来的最低点，至143.9吨。因价格下跌交易商推迟购买黄金，中国香港黄金进口下滑。

下周重要经济数据和事件：

周一（6月8日）：

经济数据：

中国5月贸易帐

07:50 日本第一季度实际GDP修正值

14:00 德国4月季调后贸易帐

22:00 美国5月就业市场状况指数

财经事件：

德国 七国集团(G7)峰会，最后一日

央行动态：

16:00 欧洲央行副行长康斯坦西奥在布鲁塞尔发表讲话

假日预告：

澳大利亚 女皇寿辰 假期休市

周二（6月9日）：

经济数据：

09:30 中国5月居民消费品价格指数

中国5月工业生产者出厂价格指数

16:30 英国4月商品贸易帐

17:00 欧元区第一季度GDP修正值

央行动态：

04:15 加拿大央行副行长Carolyn Wilkins在美洲国际经济论坛小组讨论上发表讲话

14:00 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁就货币政策发表演说

16:30 意大利央行发布“货币与银行”月报

20:30 欧洲央行(ECB)执行委员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlager)面向荷兰财政委员会发表讲话

周三（6月10日）：

经济数据：

07:50 日本5月国内企业商品物价指数

14:45 法国4月工业产出

16:00 意大利4月季调后工业产出

16:30 英国4月工业产出

央行动态：

10:50 澳洲联储主席史蒂文斯在澳大利亚经济学会上发表讲话

16:00 芬兰央行行长利卡宁计划在央行发布最新经济预估的记者会上发表讲话

16:00 奥地利央行行长诺沃特尼将发表讲话

周四（6月11日）：

经济数据：

05:00 新西兰官方现金利率

07:01 英国至5月三个月RICS房价指数

07:50 日本第二季度短观所有产业指数

09:30 澳大利亚5月季调后失业率

澳大利亚5月就业人口变动

13:30 法国第一季度非农就业人口变动终值

中国5月规模以上工业增加值

14:45 法国5月消费者物价指数

法国4月经常帐

20:30 美国5月出口物价指数

美国5月零售销售

美国上周季调后初请失业金人数

22:00 美国4月商业库存

央行动态：

05:00 新西兰联储公布货币政策声明和利率决议

05:05 新西兰联储主席惠勒在利率决议后召开新闻发布会

19:45 德国央行首席经济学家奥博锐(Jens Ulbrich)发表讲话

22:30 加拿大央行发布金融体系检视报告，讨论经济面临的主要风险

23:15 加拿大央行行长波洛兹在金融体系检视报告发布后召开新闻发布会

周五（6月12日）：

经济数据：

12:30 日本4月工业产出修正值

17:00 欧元区4月工业产出

20:30 美国5月生产者物价指数

财经事件：

惠誉发布法国主权债务评级

标准普尔和惠誉共同发布英国主权债务评级

惠誉发布欧洲金融稳定基金(EFSF)主权债务评级

惠誉发布欧洲稳定机制(ESM)主权债务评级