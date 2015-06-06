金市消极情绪蔓延 关注希腊局势及美元走势

现货黄金周五(6月5日)连续3个交易日收低。日内公布的5月非农就业数据异常强劲，黄金承压下行，因交易员们预期美联储最早将于9月份开始首次升息。

周五的卖盘使得黄金市场连续3周收低，8月期黄金合约降至3月19日低点。Comex8月期黄金合约周五收于1168.10美元/盎司，而7月期白银合约收于15.984美元/盎司。

莫里森(Morrison)在线黄金市场简报编辑Ken Morrison指出：“本周美元走软，然而黄金依然未能上涨，这令投资人士倍感失望，并巩固了5月中旬涨至1220美元/盎司以上之后开始的跌势。”

美元指数周五再次上行，但本周收低。

展望下周，金价总体依然疲弱。据Kicto调查结果显示，本周在接受调查Kitco在线调查的350位大众投资者中，106人(30%)看涨，211人(60%)看跌，33人(10%)看平。

这与对华尔街专业人士的调查结果基本一致，大众投资者比专业人士更看空下周金价。接受调查的33位市场专业人士中，19位作出了回复，其中8人(42%)看涨，9人(47%)看跌，2人(11%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

本周末和下周前几天，黄金交易员将密切关注希腊局势。希腊推迟了向IMF的还款日期，要求将4比总共16亿欧元欠款于月底打包一并偿还。部分分析师警告称，这可能意味着希腊离退欧更进一步。

Ira Epstein division of Linn & Associates董事总经理Ira Epstein指出，希腊局势的不稳定性有助于提振黄金。“我们将听到更多有关希腊的消息，”Epstein称，“如果希腊危机未带来灾难，那们我预计黄金(下周)将下行。但是如果他们决定回到德拉克马(古代希腊的银币)，那么黄金将受到支撑上行。只有这个因素才能提振黄金。”

沃尔什(Walsh Trading)商业套期保值业务主管交易Sean Lusk表示：“市场将关注希腊债务危机日益发展的剧情，虽然这是否能点燃一些避险需求仍有待观察。”

若希腊债务问题未带来危机，Epstein预计金价近期将走弱。他预计短期内黄金可能会反弹，阻力位于1185-1200美元/盎司区域。然而，Epstein指出，“这位于做空区域。”他关注下行目标1120美元/盎司。

下周美国经济数据方面，黄金交易员将关注周五的初请数据以及零售销售数据。周五将发布生产者物价指数以及密歇根信心指数。当然，最重要的当属美联邦公开市场委员会(FOMC)6月16至17日举行的政策会议，会议之后将召开记者会。

此次会议之前，金市可能会保持中性模式。Lusk指出：“我期望黄金市场将于联邦公开市场委员会6月16-17日的会议上得到巩固， 不过下周的零售销售以及2周之后的住房数据可能会改变黄金的方向。这将是观察黄金是否保持其11月低点，或近期金价的下跌能否刺激亚洲的黄金需求的有趣时机。”Lusk说。 2014年11月黄金近期期货曾跌至11月约1135美元/盎司。

www.naturus.com的创始人兼交易员Polly Dampier也持看跌观点:“在短期内我们倾向于看跌，但我们没有跟据此前景交投。影响我们做决定的区域位于1168-1162区域。哪怕价格暂时上涨，我们预计将会有小幅反弹，但我们预计金价将低于1190，最有可能保持在1182以下。如果无法保持在1168-1162美元/盎司，那么未来支持日线图上的空缺缺口1151美元/盎司附近将是下个支撑位。”

Morrison同样看跌黄金，“希腊违约风险的不确定性以及美国国债的抛售将令金价在区域范围内交投。我预计下周金价将反弹。我预计黄金周末将温和回弹至1165附近。”

Morrison表示：“市场将焦点转向FOMC政策会议，并持续就美联储首次加息时机争论不休。金价支撑位于1150美元/盎司附近，初步阻力位于1185美元/盎司附近。”

Lusk指出，黄金的总体走势“与过去几年相同：逢高做空。”下行方面，他指出黄金将跌向春季低点1143美元/盎司和去年后期低位1132美元/盎司附近目标价位，这同时也是黄金的有力支撑位。

展望未来，分析师将关注是否会有买盘出现，尤其是黄金市场是否会撤向2015年3月低点1143美元/盎司或2014年11月低位1135美元/盎司附近。

“短期内，我们关注买家是否会随价格反弹入场。我们没有水晶球，但按近期交投情况，应该会看到买家重新返场，" Merk Investments总裁Axel Merk表示。

整体上，即使美联储开始加息，Merk仍然看好黄金前景:“如果通货膨胀上升速度比利率上涨更快，黄金也可以在逐步加息的环境里表现良好，当然这指的是如果名义利率仍然很低甚至是负数的情况下。”

下周，金价可能对美元的变化、出乎意料的希腊消息或零售销售以及PPI数据做出反应。但是，黄金市场未来的大事件还属6月16-17日的联邦公开市场会议，交易员将密切关注新闻发布会上关于首次加息时机的评论。