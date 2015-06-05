国际油价持续下跌 下周一油价每吨有望降百元

在经历了上一轮的油价调整搁浅后，下周一油价有望出现下调。多家机构上午预测，本轮油价降幅可能达95元到105元/吨，折合升价为0.07元。

在上周五油价大涨后，由于市场担心石油输出国组织（OPEC）本周五即将召开的维也纳会议将维持石油产出目标，加之美元低位反弹等，周一国际原油重拾跌势。截至当日收盘时，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌0.1美元，收于每桶60.2美元。7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.68美元，收于每桶64.88美元。

当地时间6月4日收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌1.64美元，收于每桶58美元，跌幅为2.75%。7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.77美元，收于每桶62.03美元，跌幅为2.77%。

根据新的国内成品油定价机制，新一轮油价调整窗口将于6月8日24时开启。据卓创资讯、隆众石化网等机构预测，此次油价下调幅度或为95元到105元/吨左右。折合92号汽油的调整幅度约为每升0.07元。

分析 油价未来可能继续降

卓创资讯分析师王能认为，本周五石油市场将迎来欧佩克会议，目前各界普遍的预期为不减产，甚至不排除沙特进一步提升产量的可能性，也就是说原油市场将可能延续供应充裕的局面。

此外，近段时间美国经济数据表现一直好于市场预期，加之美元指数自5月中下旬以来，维持持续回升势头，美元走强打压原油期货吸引力。综合来看，后期原油维持震荡下滑的可能性极大。

进入2015年以来，我国成品油价格已经历10轮调价周期，其中5次上调、3次下调、2次搁浅，汽油累计上涨570元/吨，柴油累计上涨490元/吨。这次降价如果落实，将是今年“三连涨”之后的首降，上一次降价是在3月27日零时。