准备好迎接欧元下一轮跌势吧！

目前市场上对欧元的看空程度降至了我们所能想到的最低水平。多数市场参与者认为欧元能够在近期的价位附近作区间交投。持这些观点的人认为欧元区良好的经常帐盈余、油价的上涨和估值因素能够令欧元避免新一轮的跌势。但我们并不认为这些因素能够起效，事实上，我们对这些因素都持反对态度。

经常帐盈余：就像其他金融市场一样，外汇市场也是一个“向前看的市场”。市场是反应参与者对未来的预期，其中当然也包括了对欧元区经常帐未来表现的预期。当前经常帐表现的优劣并不能指引未来欧元的升跌，因为当前的表现已经被市场所定价。重要的是未来数据和预期之间的差值，而这一点是存在不确定性的。本行经济学家预期，欧元区2015/16年的经常帐盈余将保持稳定水平，对欧元/美元的影响将是中性的。

油价的走高：在油价下跌之前，欧元区的核心通胀水平就已经下降了，这主要是受欧元区二线国家结构性改革(欧元区希望通过本币贬值来增加竞争力)和大量产出缺口的影响。在未来几个月，欧元区核心调和CPI数据预计将维持在当前水平附近。即便总的通胀数据进一步回暖，欧洲央行也会把注意力更多地投向核心通胀数据。而这也就意味着欧元/美元更可能走低。

估值因素：从一些度量角度来看，欧元目前无疑是“便宜”的。事实上，高盛动态平衡汇率(GSDEER)模型显示，欧元/美元的公允价格在1.22水平。这也是我们多年来首次看到一个“便宜”的欧元。但是公允价格模型只能是参考。事实上，汇价只是有可能向这一价格靠拢，但从未能够与该价格重合。公允价格对于欧元/美元的预测来说，只能说是一个看点，而非依据。

风险回报比更倾向于做空欧元/美元：

与其归咎于上述所谓欧元利好因素，不如说欧元/美元之前几个月的反弹是因为美国经济数据的意外走软。简而言之，欧元/美元1.05-1.14的交投区间反应的是美国经济数据的意外表现。而随着我们预计美国经济数据的逐步企稳，欧元/美元做空的风险回报比更吸引人。事实上，我们预计欧元/美元在未来几周就可能跌穿1.05水平。

美元/日元就是个样板：

抛开欧元/美元短线的整固，我们认为美元/日元的历史走势为欧元/美元现在的行情提供了很有趣的模板。2013年6月，也就是日本央行开始QQE之后，市场对日元能否进一步贬值也出现过“信任危机”。而在日本一系列低通胀数据下，这些怀疑就消散了。而欧元区的低通胀是结构性问题，其面临的挑战比日本还要大。这也就是为什么我们认为从更大周期来看，欧元/美元存在着充足的下行空间。

欧元/美元预期：

我们预计，欧元/美元未来12个月将跌至0.95水平，2017年目标0.80水平。



