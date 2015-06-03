土耳其今年黄金进口为何暴跌？全怪当地金价涨太多

今年5月土耳其仅进口1.65吨黄金，较4月大跌21%。同时，据世界黄金协会(WGC)之前数据，土耳其2015年一季度黄金消费需求同比暴跌42%。这主要是因为当地金价水平飙升至逾三年高位，削弱了黄金的吸引力。

作为2014年全球第四大黄金消费国，土耳其最近一个月的黄金进口大幅下降，这主要是因为当地金价水平飙升至逾三年高位，削弱了黄金的吸引力。

据伊斯坦布尔黄金交易所周二(6月2日)公布的数据显示，今年5月土耳其仅进口1.65吨黄金，较4月大跌21%。同时，据世界黄金协会(WGC)之前数据，土耳其2015年一季度黄金消费需求同比暴跌42%。

这一切的原因都要归结于土耳其本币里拉的贬值。由于市场担心土耳其的政治僵局可能阻止该国当前迫切需求的经济刺激法案出台。今年里拉兑美元不断走低，创今年新兴市场货币中的第二大跌幅，这也使得过去一年土耳其国内金价飙升了21%。

同时，土耳其本周日(6月7日)将举行全国大选，意图投票选出一个联合政府。

Metals Focus Ltd咨询顾问Cagdas Kucukemiroglu表示，“土耳其里拉下跌使得当地民众要以更昂贵的价格购买黄金，从而导致一季度的需求疲软。同时，这样的影响还可能蔓延至二季度。”

数据显示，今年以来，土耳其的黄金进口较2014年同期下降了60%，至2010年来的最低水平。

WGC数据显示，土耳其曾是2014年全球的第四大黄金消费国，当年累计购买了116.6吨黄金。然而，今年一季度该国仅进口15.6吨黄金，低于上个季度的35.3吨，亦低于去年同期的27吨。

今年4月土耳其当地金价曾上涨至3271.79里拉/盎司，为2011年9月最高水平。周二(6月2日)该国金价报3186.38里拉/盎司。