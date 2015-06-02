2015/6/2黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/2 8:23

基本面：

"汇通网6月2日讯——欧元区官员：因谈判停滞，债权人为希腊起草需执行的经济改革清单；欧洲重要官员和IMF领导人在柏林会晤，就与希腊的协议草案进行准备。

德国政府发言人：默克尔、奥朗德、容克、拉加德和德拉基等人就希腊需要深入努力达成共识，与会者将在未来数日里保持紧密联系，并将与希腊政府保持密切沟通。

美国NYMEX 7月原油期货价格周一(6月1日)收盘下跌0.10美元，跌幅0.17%，报60.20美元/桶，盘中交投于59.33-60.64美元/桶区间，受累于石油输出国组织(OPEC)在周五(6月5日)奥地利维也纳会议前对于5月份石油产出强劲预期的打压，更何况美元低位反弹和中国经济数据欠佳也削弱了投资者的需求。

道琼斯工业平均指数周一收盘上涨29.82点，涨幅0.17%，报18040.50点。

标普500指数周一收盘上涨4.45点，涨幅0.21%，报2111.84点。

纳斯达克指数周一收盘上涨13.21点，涨幅0.26%，报5083.23点。"



技术面：

昨日由于美联储物价指数和个人支出月率意外持平，外加美联储官员罗森格伦言论称，目前美联储不具备加息的条件。使得金价自1184.5迅速飙升至1204.2，而后随着原油的回落，打压黄金价格，回收1188附近，昨日收上引线4倍于实体的阴线，这个意义不大，关键在于macd已经录得底部结构，目前回归0轴，dif与dea有望金叉，昨日的收线有可能是个指引，布林口收缩，中轨走平，金价在未来几天里继续宽幅震荡，4小时线布林转平，中轨转平，macd弱势震荡你今日亚盘关注1186.67支撑。

今日观点：

综上所述，今天关注1186.67，能否成为有效支撑，如果能企稳，将继续获得一波反弹并突破1194.35，到1202附近的走势，如果这样后期将陷入震荡，如果跌破1186.67，金价将会继续下跌。欧元继续关注1.089，英镑关注1.5189和1.5281。

今日思路：

阻力位1194.35、1198.93、1202.04、1206.38；支撑位1186.22、1180.53、1174.85；

1、 黄金 1186.66 不破 做多， 止损 1181 止盈 1196.19， 1198.96， 1206.39

2、 黄金 1186.67 跌破 做空， 止损 1191 止盈 1180.54， 1174.85，

3、 白银 16.76 附近 做多， 止损 16.53 止盈 16.83， 17.14，

4、 加元 1.2485 企稳 做多， 止损 1.2426 止盈 1.2536， 1.2732，

5、 澳元 0.7601 不破 做多， 止损 0.756 止盈 0.7634、 0.7764，

6、 日元 124.44 企稳 做多， 止损 123.93 止盈 124.91、 131.83，

7、 欧元 1.0899 企稳 做多， 止损 1.0885 止盈 1.0921、 1.1142，

8、 英镑 1.5189 企稳 做多， 止损 1.506 止盈 1.5228、 1.5302、 1.5453，

9、 瑞郎 0.9451 附近 做多， 止损 0.9362 止盈 0.9468、 0.9490，

10、 镑日 188.96 附近 做多， 止损 187.02 止盈 190.7、 194.12，

11、 欧日 136.5 突破 做多， 止损 135.85 止盈 136.73、 136.94，

12、 美指 97.37 附近 做多， 止损 97.04 止盈 97.88、 97.98，

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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