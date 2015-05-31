美GDP尘埃落定 巨量买单再现黄金有惊无险短线拉升

第一季度实际GDP年化季率从0.2%初值下修至-0.7%，数据基本符合预期。另外，同时公布的美国第一季度实际个人消费支出季率为1.8%，不及市场预期2%。

美国第一季度GDP数据公布之后，美指短线上行20点至97.10附近；黄金先是跌至1186.33低位，随后快速拉升至1191.20，刷新日内高位；现货白银随同黄金走高，刷新日内高位至16.77美元/盎司。整体而言，因本次GDP修正值基本符合预期，市场反应相对冷静。

据外媒报道，美国GDP公布后，COMEX交投最活跃8月黄金期货合约20:31分单分钟成交3957手，现货黄金当分钟一度跳涨近5美元至1191美元/盎司附近。

尽管黄金价格因美元走强和投资者青睐股市而降至两周半低点，本周亚洲黄金需求下降，而且亚洲主要黄金交易中心的溢价也没有攀升。

临时性因素拖累1季度GDP 料经济重拾复苏势头

由于今年年初恶劣的天气、美元持续走强，且西海岸港口工人罢工事件等一系列临时性因素存在，美国一季度经济“自然而然”萎缩了。随着这些因素的消退，美国二季度经济后重拾早前强劲的复苏势头。

美国商务部(DOC)周五(5月29日)公布的数据显示，美国一季度实际国内生产总值(GDP)修正值年化季率下跌0.7%，预期下跌0.9%，初值增长0.2%，去年四季度增长2.2%。

今天的报告还显示，美国一季度的居民收入水平攀升，使得市场关于GDP是否被低估的争论愈加激烈。

由于美元升值，出口暴跌，同时在西海岸港口工人的劳资纠纷之后，进口走高，美国贸易帐赤字攀升。

从分项数据来看，消费仅增长1.8%，不及预期的增长2%，对于GDP的贡献比重仅为1.23%，创自去年一季度来的最差表现。贸易赤字拖累GDP1.9个百分点，创1985年之最。对于一季度GDP贡献最大的是库存，如果没有库存的良好表现，美国一季度GDP或将被下修至萎缩3%。

美联储官员目前已经相信一季度经济萎缩只是临时性因素，进而令市场相信美联储将在今年采取2006年以来的升息行动。

彭博首席经济学家称，很多拖累美国第一季度GDP表现的因素都是暂时的，美元走强的趋势没有发生变化，预计第二季度GDP增速将会出现好转。当前美国企业利润正出现下滑，美国经济很难复制去年年中时的强劲增长趋势。

华尔街日报评论称，此次GDP修正值略好于预期但整体表现不佳，受恶劣天气及强势美元拖累出口的影响，第一季度进口远大于出口导致财政赤字扩大，此外加上消费者信心不足使得需求减少，整体造成第一季度经济异常疲软，而今日数据修正为负值或延迟美联储加息。