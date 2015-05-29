金市两大谜团待解：金价操纵及中国黄金储备量

中国黄金储备知多少？

对全球黄金市场来说，中国的官方黄金储备持有一直是个谜。中国是全球最大的黄金生产国，也是仅次于印度的第二大黄金消费国。中国自09年更新黄金储备量数据后，近年该数据一直未有变动。

IMF数据显示，中国国家官方持有黄金量为1054.6吨，目前中国的黄金储备占外汇储备比1.6%，相对一些发达国家和发展中国家都是比较低的水平。

但中国1054.6吨的黄金储备数据被市场广泛质疑，分析师都在推测中国黄金储量已经暴涨。

一种流行的观点猜测中国在过去几年中攒积了更多的黄金，数量高达五千吨，并将其贮藏在不同的非政府账户中。

《彭博》在最近的报道中指出，据贸易数据、内地产量和中国黄金协会的数据统计，中国央行的黄金储备可能已经达到3510吨，较2009年4月最后一次公布的1054吨，增长逾2倍。意味着规模将仅次于美国的8133.5吨，位居全球第二。

更夸张的说法来自Simon Hunt战略服务公司首席执行官塞门-亨特(Simon Hunt)， 其被认为在金属和矿产领域对中国战略行动的洞悉力非同一般。

塞门-亨特近期在给客户的一封信中写道：“中国持有的黄金比我们知道的多得多。正如黄金分析第一人Alasdair Macleod所言，中国在1982到2003年间贮积了2.5万吨黄金。目前，中国的黄金储备很有可能超过三万吨。”

最近有外媒报道称中国希望人民币能够尽快成为国际货币基金组织的特别提款权货币，而前提之一便是其必须更新自身黄金储备的具体数据。目前国际货币基金组织的特别提款权货币包括美元、欧元、日元和英镑。

野村控股在最新公布的报告指出，中国政府或将在下次国际货币基金组织有关特别提款权的会议召开之前更新自身黄金储备数据，具体时间可能是在5月或者10月。

如若野村的猜测应验，黄金市场的头号谜题终将得解。

黄金价格操纵何时休？

黄金市场的另一大谜题则是困扰众多黄金投资者的金价操纵行为。

一位职业从华尔街起步的人士，在被媒体问及国际投行操纵金价的可能性之时，这样答道：“是否操纵金价，根本不是一个问题，答案百分之百是肯定的，就看相关部门能调查到什么程度。”

那么，问题来了，如果国际金价真被操纵，主谋者是谁？大型跨国投行再次成为众矢之的。

今年2月分外媒报道称美国监管部门正在进行一项贵金属价格操纵调查，包括高盛集团、英国巴克莱集团、摩根大通、瑞士银行等在内的十家投行都牵涉其中。

在此之前，彭博社曾报道过一项纽约大学和穆迪所做的研究报告，称伦敦黄金定价恐已遭相关银行操纵长达10年。

其实对于大型投行操纵金价的调查，英国、德国、瑞士等国相关监管机构先前都有行动，最终却都不了了之。

能够参与操纵国际金价的被认为不仅仅只有大型跨国投行。大型储金银行、制定伦敦黄金定盘价的定盘商甚至各国央行都有可能操纵金价。

英国前首相布朗还曾被怀疑操纵金价。1999年至2002年，布朗做了一件极为蹊跷的事：以最高296美元/盎司的极低价把英国绝大多数的黄金储备给卖了。

根据英国当地媒体报道，事情的缘由是这样的：1999年高盛银行的大宗商品总裁Gavyn Davies找到英国财政部，说明包括自己在内的好几家大到不能倒的银行积累了十分巨大的黄金空头头寸，如果任由黄金价格攀升的话，这几家银行极有可能资不抵债，引发全球金融体系崩溃。布朗接下来就向全世界宣布要卖黄金储备，黄金价格应声下跌。一般情况下，大规模卖黄金储备时应该低调，以免纳税人的利益受到损失，但布朗却不按常理出牌，结果那些大到不能倒的银行在黄金空头上大发横财。

业内分析人士表示，“不仅要对投行调查，还要对国际金价定价机制进行改革，特别是透明度缺乏的伦敦黄金市场，否则，类似调查并不能避免黄金价格‘被迷雾笼罩’”。

今年3月20日，新的黄金定盘价机制已上线，而饱受操纵质疑的伦敦黄金定盘价也终于走进了历史。新的黄金定盘价系统被命名为LBMA黄金价格(LBMA Gold Price)，将由洲际交易所(ICE)管理，据称是一个全新的电子系统。对于新的定盘价能否做到真正透明公正，市场依然难有定论。

相信黄金市场这两大谜团终有真相大白的一天，大概到时整个黄金市场都将长吁一口气。不过也许到时候其他新的谜团又将牵动着投资人的心。