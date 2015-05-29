两重磅数据推高美/日 日元欲哭无泪干着急

周四(5月28日)晚间出炉的两项重磅数据显示，美国房地产市场和劳动力市场均在稳步从第一季度的疲软中恢复，尤其是房地产市场可能会以超出预期的速度完成复苏。美元指数在经过连续数天的大幅上涨之后稳定在目前水平。进一步走势则需要等待更大的推动。

在上周美国一系列经济数据表现良好，美联储会议纪要以及官员讲话也支持年内加息的情况下，美元指数累计上涨超过4%。美元兑其他主要货币均有不同程度的升值。

据最新的一份统计报告显示，美国上周初请失业金人数为28.2万，已经连续12周处于30万人下方，表明虽然在经历一季度的意外暴跌之后，世界第一大经济体复苏仍然缓慢反弹，但是劳动力市场目前仍然稳健改善。

两大重磅数据支撑美元维持高位 美国经济复苏迹象明显

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，美国5月23日当周季调后初请失业金人数增加0.7万至28.2万，预期27.0万，前值修正为27.5万人。

美国劳工部在今天的报告中称，初请人数低于30万，通常表明该国的就业市场处于健康状态。

企业解雇人数持续处于低位，表明雇主们的业务需求目前处于稳定的态势。随着失业率水平逐渐趋近美联储所制定的充分就业目标，企业雇主们可能迫于压力，提高工人工资和吸引工人。

Evercore ISI经济学家Stan Shipley称，尽管申请失业金和企业招聘水平并非总是同步，初请失业金长期处于30万水平，通常表明每月的就业人口增幅大概在25万人。

美国季调后成屋签约销售指数意外反弹，创下九年以来的高位，表明在每年的房产销售季节来临之际，美国的楼市复苏恐加速。

全国房地产经纪人协会(NAR)周四公布的数据显示，美国4月NAR季调后成屋签约销售指数月率增长3.4%，预期增长0.9%，前值修正为增长1.2%。

就业市场稳健、抵押贷款条件宽松，同时借贷成本处于低位，已然成为提振楼市复苏的支撑因素。在今天的报告公布之前，美国商务部早前公布的新屋销售强劲，表明住宅市场加速复苏料支撑该国的经济增长。

NAR首席经济学家Lawrence Yun在一份声明中称，尽管在某种程度上房屋库存数量有限，但是房地产经纪人称今年春天流入楼市的房屋仍将维持在高位。

Yun还补充道，拥有住房的那些人似乎愿意在春季销售旺季来临时，出售其住房。

分地区来看，在所统计的四大地区中，东北地区的成屋签约销售月率飙升10.1%；中西部增长5%；南部地区和西部地区则分别增长2.3%和0.1%。

NAR还在今天的报告中称，美国4月NAR季调后成屋签约销售指数升至112.4，创下2006年五月以来的高位。

美元蓄势待发 正欲展翅飞翔

美元在经过两个月的“蛰伏”之后，已经开始回到今年初的上行趋势上来，市场分析人士迫不及待的表示，美元已经做好“飞翔”的准备。舆论普遍认为，在美联储年内加息的大环境下，随着美国经济开始复苏的迹象越来越明显，美元指数将会重新冲击高位。

法国巴黎银行(BNP Paribas)的外汇策略师Vassili Serebriakov表示，“我想，市场将会再度一窝蜂涌入做多美元，外汇投资者又开始就美联储升息布局了。”

Serebriakov指出，“有一点需要担心，我想我们需要美联储升息来推动美元进一步走高。但就现在而言，我想是时候重新加入做多美元大军。”布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)的外汇首席策略师Marc Chandler称，“美元震荡走低了近两个月，接下来让我们看看会发生什么。”

Chandler认为，美元反转走强的理由包括欧洲央行将在夏季之前加速购债，同时美联储主席耶伦和副主席费希尔坚持年内加息的论调。

他说道：“下周是重中之重。欧洲央行利率决议、美国非农就业和OPEC(石油输出国组织)和澳联储利率决议等重磅事件将登场。”

Chandler预计，在美国非农就业之后，美元汇率将出现剧烈震荡。如果就业报告继续坚挺，这可能会让投资者认定美国经济足以强到让美联储在年内加息，这将刺激美元显著上扬。

BK Asset Management的外汇策略负责人Boris Schlossberg表示，“耶伦上周讲话告诉市场，‘是的，我们可能在年底前升息。只要数据向好，我们就准备行动。”

美元强势攀升 美/日触及12年半高位 日元疲态尽显 政要频发话仍无济于事

日元算是外汇市场中表现最为疲软的一支货币。周四欧洲盘中，美元/日元触及12年半高位。自2013年日本央行推出大规模经济刺激措施以来，日元一直承压。市场近期押注美联储年内加息，而日元将维持超宽松货币政策，同时日本股市近期大涨，使作为避险品的日元受到下行压力，此类因素推动美元/日元达到历史高位。

美元/日元周四欧市盘中刷新12年高位，但随后涨势有所受阻。交易员透露，美/日的大笔期权执行价位于125.00。

日内，美元/日元震荡上行，汇价最高触及124.39，刷新自2007年以来的高位，但随后小幅回落。

亚洲和欧洲的交易员表示，在触发124.00/30上方区域的卖盘和止损买单指令之后，美元/日元涨0.5%至124.26，波动区间123.50/124.39，在美国盘初交易时创下12年新高。

伦敦交易员表示，“美元/日元走势从对欧元/日元的需求中获得额外动力。美元获得美国和日本货币政策持续背离的前景支撑，同时市场尝试推断美联储的加息时机。”

上述交易员透露，美元/日元或将在125.00处上方遇到抛压，大笔6月22日到期的障碍期权的执行价就在此处，而较小笔期权的执行价可能位于124.50。

该交易员预计，美元/日元在123.50下方有买盘支撑，他预计汇价未来可能进一步升至2002年12月的高点125.60左右。

包括日本经济财政大臣甘利明和内阁官房长官菅义伟在内的政要纷纷对日元汇率的剧烈波动发表看法，但这似乎并未能够帮助日元稳住阵脚，日元几乎陷入了“叫天天不应叫地地不灵”的窘境。

日本共同社周三援引财务大臣麻生太郎的话报导，总的来说，不希望看到汇率过度波动；此后麻生太郎将离开东京，前往德国参加七国集团(G7)财长会议。

菅义伟在东京被问及日元汇率波动时对记者说，“就像20国集团所认同的那样，不希望外汇市场发生突变，对于日元的最新走势，我们要继续密切监控。”

日本央行副行长岩田规久男同日重申了央行立场，即汇率波动应该要反映经济基本面，回避了日本经济是否不乐见日元进一步走软的问题。

而日本经济财政大臣甘利明则表示，近期汇率波动反映美元涨势而非日元跌势，但不乐见汇率迅速波动。

不过，摩根大通(JP Morgan)警告称美/日升强劲势或只是暂时现象。该行表示，“美元的升势与近期美国和日本债券收益率之差收窄的情况相悖，这可能意味着美元/日元近期的涨势是由资金驱动的，并且只是暂时现象。”

日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)周三早些时候重申，他认为当下的外汇汇率并没有波动过速。菅义伟补充称，“日本政府将继续密切关注汇率走势。”

菅义伟在东京被问及日元汇率波动时对记者说，“就像20国集团所认同的那样，不希望外汇市场发生突变，对于日元的最新走势，我们要继续密切监控。”

菅义伟的言论使得担心美国、日本政府干预市场的投资者们镇静下来。美元/日元波动时和静止时表现截然不同，一旦开始震荡，投资者就会躁动起来，从而有效地阻止了该汇率进一步走低。

美元/日元一个月波动率上升40个基点至10.1675%；一个月风险逆转指标攀升4个基点至70.75个基点，另外今天有到期的美元/日元期权包括执行价124.50的合约，名义金额7.25亿美元。