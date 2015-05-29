2015/5/29黄金外汇行情解读

投资李哥 11:02 基本面： "周四(5月28日)美国经济数据好坏参半，而美元指数并未延续本周的强劲升势，在本周五重要的美国GDP数据公布之前，投资者保持谨慎，美指回落调整并等待最新数据指引。另外，希腊债务谈判始终牵动着市场神经，不过市场对最终达成协议充满希望，欧元录得小涨。其它市场方面，现货金价从盘中触及的两周半低点反弹，因美元和全球股市下滑；油价在震荡交投中收涨，因美国原油库存连续第四周减少。 另据消息人士称：欧元区副财长告知希腊，除非总体协议概要在6月5日之前准备就绪，否则不可能在6月份获得新资金。希腊和欧元区并未讨论延长当前即将在6月份到期的援助计划。除非在6月份之前发放，否则按现存希腊援助计划像希腊提供的任何资金将不复存在。" 技术面： 昨日金价走势过山车，在试探突破1190失败以后，有美国房产数据好于预期，金价急速下滑，寻得1180附近的支撑，并迅速回升，因为原油库存降幅意外扩大。日线收的长下影的螺旋阳线，与之相对应的，macd呈现底部形态，dif与dea渐渐靠近，有形成交叉可能，日线走势有反转迹象，关键支撑1186.22；4小时图金价走势企稳1184.29，MA6缓慢抬升，布林中轨下压与之靠近，macd连续阳线，dif与dea强势上升。左边有一螺旋桨阳线，而此线左边有11根k线走势震荡，如果走势对称，今天金价行情不大，同时今天月线周线收官，这种弱势震荡可能性较大。 今日观点： 综上所述，昨日的走势可以认为在1187获得有效支撑，单下关心的是1193的阻力有多大，如能翻过1193，那么后期将还是在1180-1232区间震荡。欧美因希腊问题可能在1.089附近获得支撑而反弹。英镑须看1.5321得失。谨慎对待。 今日思路：阻力位1193.96、1198.18、1206.38；支撑位1180.53、1174.85、1170.31、1152.5； 1.黄金1186.22企稳做多，止损1180看1193.67、1198.77、1207.9； 2.黄金1193.66不破做空，止损1199看1183.57、1177.44； 3.白银16.82做空，止损16.62看16.62、16.18； 4.美加1.2468做空，止损1.2538看1.2389、1.2225； 5.美日123.82做空，止损124.44看122.9； 6.澳元0.7676做空，止损0.7773看0.7601； 7.欧元1.089附近做多，止损1.0818看1.1142； 8.英镑破1.5388不破做空，止损1.5455看1.5321、1.5076； 9.美瑞0.9460做空，止损0.9500看0.9306； 10.镑日188.96做多，止损188.13看190.31、194.12； 11.欧日135.59附近做空，止损135.9看134.49； 12.美指97.16做空，止损97.78看95.26； 本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差 开户链接：https://www.exness.com/a/l2ebod1n