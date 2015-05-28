国际金价触三周低位 黄金企业忙并购重组

受累于美元走高、美国经济数据集体走强，本周二晚间时间段，国际金价再次出现大幅走跌，24小时内单日跌幅超过了2%，周三下午报1185美元/盎司，为三周里的最低价，“多头”信心再次受到了打压。

从本次大跌来看，国际机构“看空”黄金的态度并没有发生本质改变，多头依然无法聚集足够的动力。一方面，周二晚间，欧美市场假日结束后，机构开始补仓买入美元，技术操作令黄金市场“多头”努力功亏一篑。

机构看空国际金市后市

而随后公布的一连串美国经济数据走强，表明经济成长摆脱了第一季的低迷态势，巩固了金价的跌势。在金价跌破1200关口后，欧美市场出现了众多大单抛售黄金。到了周三白天，该局面虽然没有在亚洲市场延续，但市场也没有出现“抄底”资金，机构依然看空后市，

近期美联储政策对于黄金市场的影响力正在减退。美联储副主席费希尔（stanleyfischer）昨日表示，决策者们在开始加息时会考虑全球的增长情况，一旦世界经济停滞不前，他们可能会渐进上调利率。该信息与上周耶伦的讲话稍有差异，增加了加息政策的不确定性。而黄金市场似乎对反复无常的预期产生疲劳，倾向于维持原位震荡的走势。

投资：利好不在于上市公司业绩在于并购重组

前两周国际金价走强，一度使得中国a股市场的黄金股掀起了一波上涨的走势。对于黄金上市公司而言，近期利好信息并不是在业绩预期一个方面。多企业打造了“参股金融产业链”业务之后，并购热再次悄然而至。

昨日，世界最大黄金供应商巴里克黄金公司确认，将以2.98亿美元的现金向中国的紫金矿业出售名下新几内亚业务的50%权益，共计285吨黄金储量，后者开始管理该国的博格那金矿。另外，紫金矿业还与国际巨头艾芬豪“握手”结成战略合作关系，联手开发世界级超大铜矿。

对于一季度业绩大幅减少的黄金企业来说，并购与重组的脚步并没有停歇。山东黄金一边在推行以员工持股为代表的国企改革，一边通过增发股票募集50亿元，用于收购东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债、新城探矿权、归来庄公司70.65%股权、蓬莱矿业100%股权、新立探矿权。

而黄金加工、零售类上市公司也在谋求并购之路。老凤祥自计划收购上海城隍珠宝100%股权之后，继续加大海外并购之路，同时还在并购上海工艺美术有限公司100%的股权。金叶珠宝在打造“黄金融资产业链”（参股金融概念）之后，以“发股+现金”的形式，总对价59.5亿元，购买中融资产、盟科投资、盛运环、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权。

黄金企业探索出路

1.参股金融产业链

2.收购矿业

3.并购与重组

金价预期：

中线有机会上探1380~1450美元

高盛分析师：

对于金价的前景与对油价一样偏向悲观，预计美元继续强劲，并且美联储逐步升息将会使得金价进一步走低。3个月金价预期为1180美元/盎司，6个月金价预期为1150美元/盎司，12个月金价预期为1050美元/盎司。

广东省黄金公司田鹏飞：

短线：维持低位震荡，反弹有限。

中线：有机会上行至1380~1450美元一线，反弹幅度约20%。

长线：2年内熊市难改，2016年底之后，随着美联储货币政策的落定，美元强势地位或出现转变，金市才有转机。

上市企业并购热：

成本虽降但缺钱将增加经营风险

对此，中投证券分析师认为：黄金类企业目前的并购热，对于企业本身有利有弊，弊端在于：今非昔比，适逢国际金价连年“熊市”，上市公司现金流并不充裕，大幅并购，势必增加经营风险。好处则在于：而今收购金矿与相关企业的成本比较低廉，以海外收购为例，而今收购金矿的成本，要比2012年金价高峰期低20%~30%。对于股票投资来说，则利大于弊，并购行为增加了机构关注度与想象空间。除了金叶珠宝、豫园商城等少数个股近期股价暴涨过，多数黄金行业股半年内涨幅非常有限，远远落后于大盘，后市或有爆发力，值得给予关注。