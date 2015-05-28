2015/5/28黄金外汇行情解读

投资李哥

11:02

基本面：

"汇通网5月28日讯——周三(5月27日)虽然当日并没有重要美国数据的指引，但对于美国经济向好的预期仍然对美元构成支撑，使得美元持稳在一个月高位。然而和以往不同的是，一直以来施压欧元的希腊债务问题周三有了缓解的迹象，这使得欧元探底回升至1.09关口。其它市场上，现货金价在盘初跌至两周低位后回稳，因美元升势暂时企稳；油价大跌3%，因美元上涨，而库欣库存下降限制油价跌幅。

周四(5月28日)监测的黄金ETFs数据显示，截止周三(5月27日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为715.86吨或2301.5506万盎司，较上一交易日持平。"

技术面：

昨日金价收小阴线，上下影线稍长，这是对上一交易日大幅下跌的一个消化和缓冲，尽管如此，收盘价依然位居1189阻力位下方，MA6与布林中轨已经构成死叉，macd继续收阴，有底部迹象，dif与dea还有看空趋势。4小时图小时金价目前处于震荡走势，MA6走平，金价受1187的支撑，macd阳线，dif与dea金叉后看多走势。当然这只是短线。

今日观点：

综上所述，今天关注1187，能否成为有效支撑，如果能企稳，将获得一波反弹1199附近的走势，如果这样后期将陷入震荡，如果不能企稳，金价将会继续下跌。由于希腊问题回暖，欧元在1.089获得支撑，并有可能反弹，英镑也会受到欧元的带动。

今日思路：阻力位1190.66、1208.87；支撑位1180.39、1177、1170.31、1152.5；

1.黄金1190.66突破做多，止损1185看1196.67、198.77、1207.9；

2.黄金1190.66不破做空，止损1195看1183.57、1177.44；

3.白银16.76做多，止损16.59看16.88、17.18；

4.美加1.2428做多，止损1.2368看1.2491、1.2505；

5.美日123.42做多，止损123.11看124.06；

6.澳元0.7732做空，止损0.7780看0.7601；

7.欧元1.089附近做多，止损1.0818看1.1142；

8.英镑破1.5420做多，止损1.5460看1.5355、1.5076；

9.美瑞0.9490做空，止损0.9541看0.9306；

10.镑日189.08做多，止损188.63看190.31、194.12；

11.欧日135.01附近做多，止损133.82看136.52；

12.美指97.16做空，止损97.78看95.26；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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