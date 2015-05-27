数据良好美元走强促金价大跌 黄金一夜重回1190下方

周二(5月26日)收到美元走强和经济数据强劲的影响，金价大跌2%，重新回到了1200美元/盎司下方。周三亚盘开后，金价在1187美元/盎司附近波动。

周二金价触及了两周低点的1185美元/盎司，是4月30日以来最大单日跌幅。

Forex.com的技术分析师FawadRazaqzada表示：“尽管美国和欧洲股市有大幅下跌，但黄金却没有获得任何避险需求的支撑。”

Razaqzada认为，这使得大幅回升变得很困难。

在一些美国经济数据的强劲表现下，周二美元指数上涨约1.3%。

美国商务部(DOC)周二数据显示，美国4月新屋销售年化月率增长6.8%，预期增长5.0%，前值修正为下跌10.0%。报告表明，新屋销售的反弹，可能助力美国二季度经济复苏。

美国劳工部周二数据显示，扣除飞机非国防资本耐用品订单月率增长1%，远超预期的增长0.3%，前值增长1.5%。同时，美国3月耐用品订单月率修正为增长5.1%，初值增长4.7%。

此外，数据还显示，美国5月咨商会消费者信心指数录得95.4，高于前值94.3和预期值95.0。

这些数据都使得耶伦上周五的发言后，市场对今年升息的预期再次走强。

三菱(MitsubishiCorp)策略师JonathanButler表示：“接下去要发布的重要的美国经济数据可能就会确认升息，无论什么时候升息，我认为这将是黄金最终的大败。”

巴克莱(Barclays)此前在报告中表示，仍然认为今年第三季度将是全年黄金表现最差的一个季度，预计美联储会在9月升息，但金价下行将是有限的。

美联储副主席费希尔周二表示，美联储已尽其所能为市场做好加息准备；如果全球增长放缓，美联储可放慢加息步伐。他在周一曾表示，何时开启升息周期由数据决定，而不是日期决定；美联储利率重返“正常”水平恐怕会耗费数年之久；当前有关加息的讨论尚处于早期及平缓的阶段。费希尔的讲话表明，美联储或不可能在6月的会议上加息。