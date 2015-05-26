5月26日黃金日评：黄金徘徊于1200关口附近

行情回顾：周一美国阵亡将士追悼日，市场休市。只有亚洲和欧洲的市场就显得格外清淡，黄金多数时间在3美金之内小幅震荡，日内最低至1202.77，接近收盘刷新了高点，至1208.16。日线收出了小阳线，但并未摆脱震荡的格局。操作上仍以震荡对待，接近1200做多。接近1223做空。

基本面上：上周五美联储主席发表了讲话。耶伦表示今年某时加息是合适的，第一季度经济增长疲软很大程度上源于暂时性因素。耶伦还表示预计美国经济将在第一季度之后增强，美联储需要对物价具有合理信心才会加息。 至于何时加息，耶伦表示美联储政策路径将取决于未来的经济数据。而关于目前的经济数据和就业市场，耶伦称失业率很可能未充分反映就业市场疲弱程度；就业市场接近但未达到充分就业。生产力增长疲弱可能是由经济衰退本身造成的。 周一美联储副主席费希尔也表示何时开始升息将由数据决定，而不是日期决定。费希尔还强调有关加息主要有两种方式，一种是提早加息且循序渐进，另一种是推迟加息但加息幅度大。目前可能更倾向于前一种方式。 美元指数的反弹目前也到了关键位置，目前正在对日线图中的颈线位置发起冲击。 美元指数日线图： 欧洲方面，希腊政府发言人称欧元集团会谈将于周二恢复，政府有责任偿付所有国内外债务，并且会在“短时间内”与金主达成协议。 希腊政府发言人还表示希腊会尽一切可能按时偿债，不过不打算在6月一次清偿IMF贷款。

今日关注：美国4月耐用品订单(月率)，前值增长4.4%，预期下降0.4%。耐用品订单是指制造商接收到的生产耐用品订单总数量，耐用品是指计划持续使用三年或三年以上的商品，比如机动车和飞机等重工业产品。因为生产耐用品经常需要投入大量人力，物力和财力，所以对美国经济的发展有很大的影响力。最终的数据显示了美国制造业的活跃程度。若公布的数据录得高位将利好美元，反之则利空美元。 美国4月新屋销售(年化月率)前值下降11.4%，预期增长5.0%。新屋销售数据在销售类中占据着重要地位，它直接反映出房地产市场的景气状况。美国新屋销售仅包括新的独栋房屋的销售，多单元房屋的销售数据不包含在该数据计算范畴。只有房屋和土地的交易均完成的新屋销售才能被计入，只有在建已售或为销售而建的新屋才能被计入数据。建造的被用于租赁、自住以及承包商在自有土地上建造的房屋均不计入该指数。如公布的数据好于预期将利好美元；反之则利空美元。 技术图表上：黄金日线形态构建中，长线观望。4小时形态构建中，中线观望。30分钟区间震荡，短线逢低做多。

今日操作建议：黄金1202做多，止损1199，目标1212。1224做空，止损1228，目标1216。