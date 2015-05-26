2015/5/26黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/26 4:49

基本面：

"汇通网5月26日讯——2015年稍晚，印度在婚礼方面的“黄道吉日”(auspicious dates)骤然减少，迫使印度西部马哈拉施特拉邦一家汽车公司的雇员Ramesh Phalke在5月份稍晚举行他女儿的婚礼，这位新娘幸运不已，因为相比之下，印度其他许多新娘的婚礼恐怕会被延期举行，而这无疑会让印度的珠宝商们沮丧不已。

作为全球顶级黄金消费国，每年会有80吨黄金被用于婚礼，在印度2014年黄金总消费比重约为10%。婚礼盛事在印度的黄金消费方面起着举足轻重的推动作用。但在2015年，南亚次大陆(意指印度)婚礼活动对该国黄金消费的贡献恐怕不再那么辉煌，因为印度日历表明，2015年下半年举行婚礼的“黄道吉日”较2014年同期恐怕少了40%。

在印度通过进口来满足绝大部分黄金需求、美联储(FED)未来加息日期若隐若现、且全球第二大黄金消费国中国需求放缓的情况下，地方性黄金采购规模在典型的季节性巅峰时期缩水恐怕会导致全球性黄金价格雪上加霜。"收藏

技术面：

昨天白盘金价波动甚微，到美盘以后由于美联储副主席费希尔讲话，引发黄金价格波动，行情走势如过山车，最后结果也并未走出震荡区间，日线继续以宝剑线收盘 ，MA6极速回归布林中轨，macd下跌减缓呈圆弧底形态，dif与dea保持看空走势，4小时，金价重新回落中轨下方，macd弱势阳线，dif与dea在0轴下方缠绕。

今日观点：

综上所述，今日依然关注1202附近的支撑，一旦击破金价会再次回测1177，当然以目前的k线结构来看，空头走势不是很强，这可能与非农来临有关，市场处于谨慎状态，今日数据众多，预期多空尽占，可能波动较大，但是可能还是震荡而已，可以高空低多。

今日思路：阻力位1225.4、1206.48；支撑位1202.72、1201.36、1199.82、1189.35、1177；

1.黄金1213.26附近不破做空，止损1216看1202.78、1199.84；

2.黄金1202.94不破做多，止损1198看1208.04、1213.23；

3.白银17.27做空，止损17.36看17.13、16.67；

4.美加1.2276做多，止损1.2254看1.2321、1.2365；

5.美日121.64做空，止损121.75看121.2、120.76；

6.澳元0.7847做空，止损0.7895看0.7798、0.7756；

7.欧元1.0999附近做空，止损1.1082看1.0856、1.0624；

8.英镑破1.5446跌破做空，止损1.5530看1.5245、1.5189；

9.美瑞0.9433做多，止损0.9371看0.9568；

10.镑日188.38做空，止损190.06看186.09、185.28；

11.欧日133.51附近做空，止损133.81看131.51.06、130.29；

12.美指96.36做多，止损96.29看97.15；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差