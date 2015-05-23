美联储于周三公布上月会议纪录，以下是七大重点：

1.经济放缓“暂时性因素”

美联储官员把最近美国经济放缓的部分原因归咎于“暂时性因素”，他们认为这些因素不会一直存在，且可被逆转。

这种描述也适用于家庭支出。美联储官员预期，实质经济活动将持续以温和步调扩张，劳动市场情况则会进一步改善。

2.国际情势不利美经济

美联储官员认为，“外国经济和金融情势”对美国经济构成“潜在不利风险”，还特别提到希腊及中国。

尽管美元最近稍微回跌，强势美元短期可能持续抑制美国净出口和经济成长。

3.通胀将逐步扬至2%目标

美联储官员对物价上涨的前景仍感到自在，预期美国通胀率将“逐步上升至美联储的2%目标”。通缩、或高而不稳定的通胀，并未被视为会构成实质风险。

4.金融体系稳定性存隐忧

金融体系是否稳定，是联邦公开市场操作委员会（FOMC）的一大忧虑。FOMC成员特别指出，如果FOMC决定开始紧缩货币政策，风险贴水将从目前的低水平大幅提高。

为传达这个讯息，他们提醒市场谨记2013年的“退市恐慌”（Taper Tantrum），即投资人对美联储政策路线看法改变导致市场陷入动荡。

这也暗示FOMC对流动风险感到忧虑，流动风险也是全球央行愈来愈关注的议题。

5.升息循环时机未达成共识

FOMC尚未就启动升息循环的时机达成共识。会议纪录显示，尽管6月升息的可能性未被排除，FOMC不太偏好在6月采取行动。这种解读与许多FOMC成员的看法一致。

6.利率应升多高？

除了首度升息的时机充满不确定性，美联储官员也积极讨论利率应升到多高，因为对这些均衡利率的预测差异极大。

7.测试让政策正常化工具

美联储官员正在测试让政策正常化的工具，例如对银行的存款准备收费等。

FOMC成员如今已更相信，一旦决定启动升息循环，这些可用工具将创造得以让政策平稳正常化的环境。

总而言之，目前美联储仍保持戒慎，政策也仍是依数据而定。美国经济展望令美联储官员感到振奋，但他们并未过度自信。

尽管美联储决策官员渴望在未来几周获得更多讯息，他们仍倾向等到今年稍晚、导致美国经济意外转弱的国内外因素消散后，再启动升息循环。

这个升息循环将附带许多条件，不只会面临无数次评估，路线也可能被修改。

因此，美国这波升息将成为现代央行史上最宽松的政策紧缩。