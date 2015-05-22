5月22日 基本金属现货交易日评

铜：隔夜市场人气谨慎，美国公布经济数据多不及市场预期，美元小幅回落，伦铜低位回升，盘间冲击6280美元/吨，最终收报6265美元/吨。今日伦铜开6250美元/吨。日内伦铜维持区间波动，亚洲时段略企稳，触及高位6273美元/吨，在进入欧洲金融市场交易时段后出现回落，测低位6213美元/吨。截止北京时间17:00，伦铜6215美元/吨，美元95.02。今晚美国将公布4月消费者物价指数，伦铜维持区间波动。

隔夜，伦铜震荡上行受阻20日均线，沪期铜主力合约夜盘开于45100元/吨，开盘后小幅冲高，同样在触及20日均线后震荡回落，高位45280元/吨，尾盘窄幅波动，最终收于45140元/吨，上涨160元/吨，跌幅0.36%。仓量方面，主力合约夜盘持仓量减少1286手，成交量不足8万手，活跃度下降显著。日内沪期铜仍在夜盘范围内波动，未有建树，午后股市发力进一步上扬，反弹2.6%，提振沪期铜企稳返升，但高位仍仅触45220元/吨，最终主力合约收报45110元/吨，上涨130元/吨，涨幅0.29%。仓量方面，主力合约成交量减少49744手，持仓量减少15934手，1508合约成交量减少19748手，持仓量增加13436手，主力合约继续后移，沪期铜明显受制于二十日均线，呈现较长上引线，资金青睐度依旧有限，等待外盘指引，继续关注跳空缺口的影响。

现货市场，今日上海电解铜现货对当月合约报升水30元/吨-升水110元/吨，平水铜成交价格45180元/吨-45240元/吨，升水铜成交价格45200元/吨-45280元/吨。沪期铜承压回吐涨幅，持货商急于逢高出货，开盘即开始报价，现铜货源供应充裕，依旧以投机商所持好铜品种居多，湿法铜难觅货源，与平水铜无价差，中间商周末风险意愿增加，少有入市，下游按需为主，成交低迷。午夜后沪期铜重心小幅上抬，现铜升水进一步收窄，持货商多无心恋市，积极调降现铜升水，主流报升水10元/吨-升水80元/吨，成交价45200元/吨-45300元/吨，有少量中间商入市收货，整体成交未见改善。上期所今日公布当周铜库存减少10521吨至148818吨，铜价大幅下跌之际，部分下周逢低少量买货。

铝：隔夜伦铝开1783美元/吨，小幅高至1799美元/吨回落，低点至1772美元/吨，终仍收阴线于1775.5美元/吨。今日伦铝开1780美元/吨，亚洲时段再有回升意愿，高至1783.5美元/吨，但是欧美时段疲弱延续，伦铝再度下行低至1769美元/吨，伦铝已七连阴走低，市场空头氛围浓厚，料晚间延续弱势。

沪期铝主力1507合约夜盘开13225元/吨，主力底部企稳渐有回升之势，并且前期跳空缺口成功补齐，吸引部分多头逢低入市，盘间再度上挑60日均线，高至13270元/吨，收13255元/吨。今日早盘主力继续纠结在两条均线附近横盘整理，午后小幅走低，收盘承压均线下方，收13215元/吨，成交量为19482手，持仓量减少4578手至108620手，均价压力难破，且今日录得较长上引线，主力上行阻力明显。



沪铝当月底部重心上抬盘整5日均线附近，现货市场上海主流成交在13030-13050元/吨，贴水170元/吨至贴水150元/吨，无锡主流成交在13020-13040元/吨，杭州主流成交在13080-13090元/吨，持货商周末争取下游订单纷纷提早出货，但是下游对铝价此波小幅回升持续性信心不足，接货观望，另外贴水无力继续缩窄，中间商今日也极少接货，市场供应压力激增，成交清淡，日内报价小幅下滑。午后沪铝当月重心走低，持货商下调报价在13020-13030元/吨，但对成交几无助益。

铅：隔夜伦铅大涨42.5美元/吨，市场炒作中国政策预期以及伊拉克局势紧张美油大涨3%提振，伦铅最高至1983.5美元/吨，终收于1977.5美元/吨。今日亚洲时段开于1986美元/吨，该时段表现较强，最高至1997美元/吨，欧洲时段开始回调，截止16：40，伦铅运行于1974.5美元/吨。

今沪铅在金属中涨幅最大，虽早盘开盘后一度下跌至13300元/吨一线，但后多开及空平增，价格单边上行最高至13465元/吨，终收于13380元/吨，涨180元/吨，涨1.36%。今日投资者情绪明显好转，多开及空平增加显著，短期内13450元/吨为上方重要压力位。

今品牌铅依旧未有报价，新红鹭、铁皮双燕13870元/吨，对沪期铅主力1507合约升水500元/吨左右，旧红鹭13420-13520元/吨。炼厂未出货，市场现铅紧缺持续，因品牌铅较少，下游因刚性需求增加旧货采购，今旧货成交较好。河南地区对SMM铅价升水200元/吨左右；广东地区13440-13580元/吨，高升水限制贸易商采购热情；江西、湖南继续缺货。

锌：伦锌连续一周下跌，走势偏弱，昨日开于2207美元/吨后，欧美盘间遭遇空头抛压，出现一波跳水，下方触及2182美元/吨低点重心略回升并收复跌势，多空僵持，终报收2206美元/吨，涨2美元/吨，涨幅0.09%。今日伦锌开于2203美元/吨，早盘小幅回升，运行于2200美元/吨整数关口运行，午后于昨日走势一致，再度出现震荡下行走势，下方击穿2200美元/吨整数关口，截止16:30，伦锌报2191美元/吨，下跌15美元/吨，跌幅为0.68%。。

隔夜沪期锌主力1507合约多空分歧加大，开于16540元/吨，少量多头买盘带动盘间一度摸高至16685元/吨，不过伴随平仓盘流出，重心再度回落至16600元/吨关口附近，报收16585元/吨，涨5元/吨，涨幅0.03%。沪期锌连续一周缩仓减量，总持仓降至1个月以来最低，显示市场情绪谨慎。今日沪期锌主力1507合约开于16595元/吨，亚洲交易时段伦锌维持窄幅盘整走势，盘间沪锌多头双方均较为谨慎，波动幅度较为有限，震荡盘整于16600元/吨上方，最终收于16615元/吨，上涨35元/吨，涨幅为0.21%。量仓方面，成交量减61004手至153452手，持仓量减1906手至79798手。沪期锌主力跌势有所趋缓，不过短期内仍然走势偏弱，上方各路均线继续施压，短期内仍有测试下方60日均线支撑的可能性。

今日0#锌主流成交16520-16560元/吨，对沪期锌1507合约贴水90-70元/吨，1#锌成交16510-16520元/吨附近。沪期锌主力1507合约重心自16600元/吨关口小幅回升至16630元/吨附近较昨日基本持平，0#现锌贴水变化不大。锌价持续回落加之部分炼厂看涨后市，惜售不出，现锌供应略有下降趋势，支撑0#现锌贴水稍有收窄；贸易市场交投略活跃，加之临近周末，下游逢低略有备库，带动今日成交改善。0#双燕成交16540-16560元/吨附近对1507合约贴水70元/吨附近，部分报至60元/吨；0#豫光成交16530-16550对1507合约贴水90-80元/吨附近；0#秦锌、飞龙、麒麟等品牌成交16520-16550元/吨对1507合约贴水90元附近，早盘略有贴水100元/吨，尾盘多报至80元/吨附近；0#宝徽、SMC成交16480-16500元/吨对1507合约附近贴水130-120元/吨附近；0#印度成交16460-16480元/吨对1507合约附近贴水150-130元/吨附近。午后，沪期锌主力1507合约维持震荡盘整势，0#现锌贴水僵持，市场交投活跃度降。

锡：今日伦锡成交40手较昨日减少65手，价格微涨15美元/吨至15855美元/吨，昨日美元指数周四收盘下跌，为本周首次，最终收报95.40，因在过去一个月遭遇大举抛售后，投资者不愿建立新头寸，部分美国经济数据令人失望也让投资者裹足不前。宏观面今日消息面主要集中在晚间，美国CPI数据将率先在北京时间20:30出炉，而美联储主席耶伦则将于北京时间周六凌晨1点就经济展望发表演讲，众多市场人士已经翘首以盼。料晚间伦锡将维持震荡区间为15800-16000美元/吨。

今日沪期锡开盘119500元/吨，开盘后即出现快速下滑，探低116900元/吨后小有回升，围绕117700元/吨作窄幅整理，午后底部继续小抬118200元/吨，收报117980元/吨，小跌1210元。成交23976手，减少14200手，持仓减少284手至6632手。部分在底部做多的贸易商平仓离市，套保商低价出售现货，不过随着盘子下跌，期现价差逐步缩小，现货成交清淡，套保商或者下游客户均观望为主。

今日现货成交主流价格为116000-118500元/吨，贸易商出货积极，云字品牌的套盘货流入市场，阴跌不止，低价主流货源偏紧，价格坚挺与品牌锡价格差接近。下游市场看跌观望情绪升温，采购消极。

镍：今日，伦镍亚盘开13030美元/吨，开盘后即在沪期镍拖累下，出现直线下跌，探低回升至13000美元关口附近，但处于低位弱势盘整，而进入欧洲时段，LME公布了今日伦镍库存量增加8922吨后，伦镍再现暴跌，至17:40分，伦镍最低摸至12780美元，已完全脱离13000美元关口支撑，技术指标MACD和KDJ已呈现同步下行，料晚间伦镍维持跌势。

隔夜沪期镍冲高回落，主力合约1507夜盘开100960元/吨，开盘后快速冲高，最高摸至103370元/吨，多头一度占据主导，但触及5日均线后，上方压力较大，沪期镍承压下行，逐渐回落，涨势收窄，收盘报于101850元/吨，涨幅0.77%。今日，沪期镍早盘开101890元/吨，开盘后沪期镍出现一波急剧跳水，从102300元附近连续下挫，跌破10万整数关口，最低摸至98730元，之后呈现超跌修正走势，盘面逐渐反弹，午后沪期镍反弹乏力，在10万元整数关口附近震荡，收盘报于100070元/吨。今日沪期镍跌幅1.38%，成交量大幅减少26.2万手至74.2万手，持仓量减少3624手至11万手，沪期镍巨幅波动，显示多空博弈激烈，今天伦镍库存增加近9000吨，伦镍下行，料夜盘沪期镍继续下跌。

沪市现货，SMM 1#电解镍96000-100300元/吨，今日，上午，期镍再度大幅跳水，贸易商、下游积极补货，但价格返升后，则谨慎观望，金川现货又现紧张，升水坚挺，整体成交一般，主流成交区间为95700-100000元/吨。下午，镍价虽小幅返升，但贸易商和下游纷纷在上午补货完成，金川镍现货紧张且价高，几无成交，仅有俄镍有所成交，成交量清淡，主流成交区间为96000-99900元/吨。