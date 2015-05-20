俄油企高管：俄罗斯不会与OPEC协调原油产量政策

俄罗斯第二大油企Lukoil执行长Vagit Alekperov周二(5月19日)表示，俄罗斯不会与石油输出国组织(OPEC)协调石油政策。

OPEC的一些产油国希望守住自己的市场份额。他们曾表示，只有该组织以外的其他产油国减产，他们才会考虑为支撑油价而降低产量。但Vagit Alekperov认为，俄罗斯与OPEC可能将就技术问题和市场预估交换看法。

Alekperov称，“无论是前苏联还是俄联邦，都从未成为OPEC成员，俄联邦也没有加入该组织的计划。因此，俄政府不会与OPEC成员国协同行动。”

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)将参加6月3-4日在维也纳召开的OPEC研讨会，之后OPEC将在6月5日召开政策会议。

俄罗斯是OPEC之外最大的产油国，鉴于去年油价崩跌，其寻求与该组织拉近关系，但不愿通过削减产量或出口量来支撑价格。

油企Lukoil每日产油量约200万桶，略高于挪威全国产油量。Alekperov指出，Lukoil今年石油产量可能将增长1%，假如油价在每桶60美元，计划投资约150亿美元。

他还称，“我们当前的日产量为220万桶左右。今年我们的产量将保持稳定或增长1%。这将完全取决于伊拉克West Qurna项目的产量。但现在，我们正朝产量增长1%的方向迈进。”

石油和天然气营收在俄罗斯国家财政预算收入中大约占到一半。油价已较2014年6月所及的每桶115美元大幅挫跌，但目前已弹离稍早低点，至略低于66美元的水平。