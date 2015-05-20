欧元自由落体 美元多头吹响反攻号角

欧元/美元周二受欧洲央行官员讲话影响大幅下跌，美元趁机反弹。欧洲央行方面期望将QE计划的效力扩大，可能将会延长QE计划，此种言论打压了欧元汇率。同时美国房地产数据表现不错，美元多头的数量已经降至去年以来最低水平，预示着多头大举进攻的局面可能将会出现。

美元指数周二(5月19日)受欧元大幅下跌的影响扬眉吐气，一扫近期颓势在小时图上录得一条长长的阳线，目前仍在继续扩大战果。被此前美国经济疲软数据以及美联储加息前景不明朗所打压的美元多头在沉默中爆发。

欧洲央行大佬出手打压 欧元巨震

欧元的剧烈波动主要是受欧洲央行重要人物讲话以及希腊总理及财长周二早些时候的发言所影响。欧洲央行执委科尔表示由于7-8月市场流动性较低，将提前资产购买至5-6月，并认为资产购买计划可能将会延续。在发出这些措辞谨慎的评论之前，德国国债收益率与欧元已上涨一个月的时间，使得欧洲央行旨在扶助经济的1万亿欧元量化宽松计划遭受挫折。

ECB委员诺亚表示为实现通胀目标，央行可采取更多行动，欧元盘中下挫至一周低点1.1160美元。受到美元兑欧元上涨的提振，美元指数上扬近1%至94.975，在隔夜市场也曾受美国国债收益率上升的推动而走高。

Altana Hard Currency Fund投资组合经理Ian Gunner表示，“这是欧洲央行不乐见QE对市场的影响退潮，这些影响包括收益率下跌及欧元贬值，”

欧元走软可让1万亿(兆)欧元资产购买计划在推高欧元区通胀和经济成长上发挥更大效应。

欧元兑美元在3月曾触及1.0457的低位，之后上涨了近10%，上周末一度达到1.1468，得益于欧元区国债收益率的快速拉升。

欧洲央行(ECB)执委科尔周二表示，近来欧洲公债市场的下跌是正常修正，但调整的速度之快令人担忧，表明市场的“极端波动性”。

鉴于近来美国经济数据令人失望，市场对美元的短线前景仍持保守态度。

“若要进一步上涨，需要有实质性的证据，表明进入第二季增长曲线已经获得动能，”巴克莱亚太外汇策略主管Mitul Kotecha表示。

德意志银行则表示，“欧洲央行和美联储的货币政策分歧此前一度令欧元/美元从2014年7月到2015年3月期间不间断的走跌。近期主要汇率变动但是我们认为这将不再会发生，部分是由于欧洲央行利率较低所致，还因为年内剩余时间里，欧洲央行利率政策和资产购买都不太可能发生实质性的改变。”

美元援兵到来 新屋开工营建许可双双飙升至记录新高

在经历年初疲软的开局之后，美国4月新屋开工飙升，创下逾七年以来最高水平，表明该国的楼市复苏正在重新急剧动能。虽然近期的美国经济纷纷表现疲软，随着今天楼市数据的出炉，美国二季度房地产市场的复苏前景正在好转。

美国商务部(DOC)周二公布的数据显示，美国4月新屋开工年化月率增长20.2%，至113.5户，创下2007年11月以来最高，预期101.9万户，前值修正为94.4万户。

美国商务部还在今天的报告中称，作为衡量未来建筑业状况的指标，美国4月营建许可年化综述升至114.3万户，创下2008年6月以来最高。

考虑到就业市场改善，再加上抵押贷款利率仍处多年低位，美国的住宅建设正在逐渐复苏，表明2015年初的疲软主要归因于恶劣天气等临时性因素。

美国商务部还指出，美国4月新屋开工年化月率飙升20.2%，创下1991年2月以来最大单月涨幅。

美国4月新屋开工飙升，主要受到西部地区独栋房屋开工飙升，以及东北部地区的多栋房屋新屋开工所提振。

华尔街日报评论称，此次美国4月的新屋开工数据表现靓丽，表明房地产市场在冬季销售淡季过后正在反弹；其中占新屋市场最大份额的独栋住房开工在本月出现激增，录得自2008年1月金融危机以来最高水平，从而推动了4月新屋开工整体数据的强势反弹。

受到新屋开工、营建许可双双飙升所提振，美指短线拉涨40点，刷新一周新高95.34，非美货币纷纷下挫。

欧元兑美元跌势扩大至1.50%，触及一周新低1.1138，英镑兑美元跌势扩大至1.30%，触及一周新低1.5445，美元兑日元升至一周高120.43，澳元兑美元跌至0.7934，美元兑瑞郎升至0.9363。

Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis表示，“我们发现越来越难想象美联储会在四季度前开始加息，因为经济表现出现了惊人的前后不一致，在有足够证据表明经济已经走势正轨之前，政策制定者们需要充分的时间，以避免采取任何可能打击经济的举措。”

法国巴黎银行外汇策略师Vassili Serebriakov则指出，“我们认为，美元仍将有良好的表现，但现在重新做多美元还为时过早，因我们并未看到美元上行的短期动因。最终，只有数据能吸引投资者重新买入美元，我们可能需要等待5月就业数据出炉。”

多头摩拳擦掌 美元涨势一触即发

法国巴黎银行(BNPP)周二表示，美元在几乎没有新的基本面消息的支撑下启动反弹，这显示美元多头仓位的调整已经完成。

该行指出，“我们自有的仓位指标显示，美元多头仓位已经降至2014年夏天的水平。”

该行并指出，“我们维持看多美元的策略，虽然我们认为本周经济数据和美联储纪要不太可能对美元构成支撑。”

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周二表示，从4小时图看，欧元/美元日内虽然一度从低点1.1159温和反弹，但是技术指标已经急剧转为下行，并接近超卖区域，汇价同时也跌破20和100均线(SMA)。

该分析师并表示，“继续下行可能在关键斐波那契水平1.1120附近寻求支撑，跌破料继续下看1.1050价格区域。预计此处汇价将再次反弹测试1.1240，这将帮助摆脱强烈的看空基调，短线或进一步上测1.1280，但整体已转向下行，触及此处可能引发卖盘数量飙升。”