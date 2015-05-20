一句话引发欧元“血案” FED纪要恐再让市场“暴动”

欧洲央行执委科尔称该行计划在年中预期的平静期之前加快购债，此番言论引爆周二欧元跌势；而强劲的美国房市数据对欧元而言则是“雪上加霜”。受欧元暴跌影响，美元成为当日的“汇市之星”，但它很快将面临重大风险——美联储4月会议纪要。一些机构预测纪要措辞可能鸽派，若果真如此，则美元反弹美梦恐难持续。

一句话引发的欧元血案

欧洲央行(ECB)执委科尔(Benoit Coeure)称，未来两个月将加快印钞购债速度，同时对债市近期波动表示担忧。科尔起初是在周一(5月18日)私下作出这番评论。该评论周二公布后在市场引起波动。

欧洲央行的一位发言人表示，原本是打算立即公布科尔的讲话，但中间出现错误，导致讲话被推迟到周二早间才发布。

在欧洲央行公布科尔的评论后，由于预期将有更多欧元涌入市场，欧元应声重挫，欧洲股市升至多年高位。

科尔称，最近债市收益率大涨令人担忧，欧洲央行5月和6月可能“温和”增加购债，以免低于每月购买目标。

他说道：“在市场流动性下降之前，欧洲央行将在5月份和6月份将其量化宽松(QE)计划下的购买规模自600亿欧元上调。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)在伦敦的全球外汇策略主管Hans Redeker指出，加快购债的表述明确显示欧洲央行希望通过QE发挥更大影响，进而冲击到汇率，本次透露的信息非常明确。

Altana Hard Currency Fund投资组合经理人Ian Gunner表示：“这是欧洲央行对祭出全面QE政策没有达到拉低德债收益率和欧元效果感到不满的首个表现。”

市场对上述言论反应强烈，将欧元/美元压低至1.12下方，国债收益率也回吐部分涨幅，表明印钞对于市场信心至关重要。

其他央行官员也表达了对欧洲央行债券购买计划的支持。科尔讲话前，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行行长诺亚(Christian Noyer)表示，央行准备采取进一步行动，以达到通胀目标。

诺亚在巴黎表示：“如有必要，欧元体系随时准备采取进一步的措施。”根据这项刚推出不久的QE计划，欧洲央行每月购买600亿欧元债券，其中主要是国债。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co)策略师Gianluca Salford在一份客户报告中写道，预计欧洲央行将在5月、6月和9月每月买进约700亿欧元债券，7月和8月每月买进约400亿-450亿欧元债券。

Salford称，依然认为有关欧洲央行将在夏季的几个月里大量购买债券的市场预期有能力在2015年第二季度末前将10年期德国国债收益率推低至0.45%一带。

美国房市数据令欧元“雪上加霜”

美国4月新屋开工跳升至近七年半最高，营建许可急增，重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。

花旗集团(Citigroup Inc.)美洲G10汇市策略部门主管Richard Cochinos称：“这对经济增长前景是好消息。问题是是否人们会购买正在建的房屋，以及是否美国消费会持涨。这绝对是美联储(FED)需要看到的。”

Cochinos表示，美联储需要看到消费的更多迹象才会最终加息，这才会真正重建强势美元的观点。

Cochinos说道：“这是好消息，肯定对美元有利，但我们尽量不要过分强调这是转折的开始，因我们真的需要看到消费的跟进。”

DailyFX表示，数据显示美国4月新屋开工数创造了1991年2月以来最大月度百分比增幅，这一突出表现增强了市场信心，也提振了市场对于美联储加息的预期。近两个月以来，美国经济一直不能为美联储加息下定决心，随着加息预期的一再推迟，美国债市则不断上涨，但是上周以来，市场的心态似乎在发生变化，近期多位美联储官员发表正面讲话，而数据也有好转趋势，受到诸多因素影响，市场对于美联储的加息预期也出现了增强的趋势。

美国数据公布后，欧元/美元进一步跌至两周低点1.1119，下挫1.74%，纽约尾盘报约1.1154，跌幅达到1.42%。

小心！会议纪要恐引发市场巨震

北京时间周四02:00，联邦公开市场委员会(FOMC)将公布4月会议纪要。分析师指出，若声明措辞鸽派，或者联储警告强势美元的负面影响，则美元反弹好戏恐“戛然而止”。

经过美国经济几乎肯定在萎缩的一个季度，外界一直预计6月前加息的美联储现也难找到加息理由。9月加息更有可能，很多金融市场交易商押注今年稍晚之前、或者2016年前都不会加息。

基于已公布的大行研究报告，美联储4月份会议的纪要可能呈鸽派倾向。

Brean Capital 董事总经理Russ Certo在报告中写道：“不管FOMC会议纪要写了什么，动荡的市场都会跟它对着干。”

Certo称：“就像欧洲的央行官员们隔夜放话一直会搅动市场一样，周三的FOMC会议纪要同样有引起市场强烈波动的潜力。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师Paul Mortimer-Lee称，市场可能会将美联储的会议纪要解读为鸽派。

摩根士丹利分析师Matthew Hornbach和Steve Kang在一份报告中写道，FOMC倾向指数显示市场预计美联储会议纪要结果会相当鸽派。

巴克莱(Barclays PLC)经济学家Michael Gapen认为，会议纪要或转向“略为更乐观的口吻”，但美联储的乐观态度增强或许并不足以促使其6月份启动加息。

德意志银行(Deutsche Bank AG)发布报告称，纪要很可能会将第一季度的“临时性”疲弱归咎于“严冬天气、西海岸港口放缓以及能源相关资本开支锐减”。

德意志银行认为，美联储6月加息的可能性基本已经出局。本次4月会议纪要的主要内容将会对今年9月加息做好准备。

DailyFX指出，美联储本周将公布最近会议的会议纪要，在该次会议中美联储保持利率政策不变。考虑到近期的经济数据和GDP增长大幅放缓的情况，美联储可能至早要等到9月份才会启动加息，这还有待经济在未来数月反弹。