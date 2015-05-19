2015/5/19 黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/19 12:36

基本面：

"汇通网5月19日讯——周二(5月19日)亚市早盘，欧元兑美元延续隔夜跌势进一步走低，现交投于1.1288附近。美元周二持坚，受美国公债收益率飙升提振，且由于市场继续担心希腊可能无法在下月偿债，欧元再度承压。

投资者周一抛售希腊公债，因希腊及其债权人在一系列问题上弥合分歧的进展缓慢。

英国Channel 4上周六首次披露的内部备忘录显示，国际货币基金组织(IMF)承认，希腊偿还6月5日到期债务的可能性很小，并称它不会被迫进入“快速而令人不悦”的评估程序，以进一步向希腊划拨援助资金。

在年内过去的大多数时间中，希腊退欧(Grexit)一词时而成为汇市焦点，欧元多头也常不经意间踩上这颗“地雷”，而如今似乎又是如此。周一据彭博新闻社报道，希腊银行业缺乏足够多的抵押品维持正常运营，抵押品最快可能三周耗尽。受希腊债务问题紧张局势影响，欧元隔夜大幅下挫，欧元区边缘国国债全线走低。

毫无疑问，希腊的末日之钟再度被敲响。周末在一份泄露出来的内部文件中，IMF表达了每个立场中性的观察家已经知道的观点，即如果没有新的救援，“希腊将不会有机会在6月份偿还到期的全部15亿欧元债务”。雪上加霜的是，欧洲央行官员警告，希腊走到了“游戏的终点”；现状“无法延续”。

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技术面：

昨日亚盘冲高后回落，最后收出倒挂十字星，金价回落布林轨道内，1225阻力下方macd顶部形态成立，dif走势看空，4小时周期，亚盘金价回落布林中轨附近，macd连续收阴，并有放长阴线的可能。

今日观点：

综上所述，上周涨幅过大，本周有回调整理需求，整理最有可能发生在周初几个交易日里，昨天的走势和k线形态，确立了我们昨天做出的判断，今天将继续走空，今天关注1217.84和1205.53的支撑效果

今日思路：阻力位1233.28、1227；支撑位1221.97、1218.04、1205.5、1198.6、1184.13；

1.黄金1221.73附近跌破做空，止损1228看1202.9、1198、1184；

2.黄金跌破1202.94企稳做多，止损1198看1221.73、1227；

3.白银17.4企稳做空，止损17.76看16.9；

4.美加1.2142做多，止损1.121看1.2258；

5.美日119.9做多，止损119.8看120.16；

6.澳元0.7952做多，止损0.7861看0.8010、0.8129、0.8231；

7.欧元1.1352附近做空，止损1.1465看1.1092、1.1050；

8.英镑1.5676做空，止损1.5814看1.5189、1.4702；

9.美瑞0.9260做多，止损0.9210看0.9327；

10.镑日187.81做空，止损188.46看187.09、186.14、18.3.57、181.74；

11.欧日136.07附近做多，止损135.9看136.25、137.9；

12.美指94.25做多，止损94.1看95.02；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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