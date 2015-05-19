现货黄金白银双双跳水，高位回落迎战美国数据

现货黄金日内目前最低触及1220.49美元/盎司，成交量也在触及该时段低点时飙至最高位。昨日创三个月高位后收于流星，日内回吐近日部分涨幅，市场或意在更灵活应对今晚来袭的美国4月新屋开工数据。

现货白银亚市盘中跳水，最低触及17.48美元/盎司一线，这与昨日亚市的跳涨行情相反；昨日银价收盘实体较为饱满，但日内亚市的回落已基本回吐了昨日涨幅，凸显三个半月高位处多头谨慎并急于获利了结，今晚美国数据或决定今日涨跌情况。成交量方面，与黄金不同的时，银价刚刚所创的最高成交量对应价位在17.70美元/盎司，而非时段低点17.48。

美元指数日内亚市温和反弹0.1%，但昨日大涨近1.0%，受希腊局势忧虑打压欧洲资产提振美元的影响，不过金价未受希腊忧虑提振，反而因美元上涨而承压，更加凸显金市对美国消息的聚焦程度之高。