德经济学家建议取消现金货币

德国著名经济学家彼得·波芬格尔表示，纸币和硬币已不合时宜，德国政府应取消现金货币。

据德国《明镜》周刊16日报道，波芬格尔说：“在目前的技术情况下，纸币和硬币事实上已经不合时宜”。使用纸币和硬币给货币快速流通增加了困难。例如顾客在商店购物，使用现金就会浪费时间用于找钱。

如果取消现金交易，黑工市场和毒品市场也会很快萎缩。各国中央银行实施货币政策会变得更加容易。

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯和经济学家肯尼斯·罗格夫此前也呼吁终止使用现金。罗格夫认为，如果各商业银行或消费者囤积现金，而不用于存贷款，那么各国中央银行制定的主导利率的效力就会减弱。

波芬格尔建议德国政府，在国际上为取消纸币和硬币多做宣传。他认为，如果欧元区、美国、英国和瑞士同时取消现金货币，将是一件有意义的事情。